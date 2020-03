‘El Hormiguero’ siempre causa polémica, no solo por los comentarios y entrevistados que tienen en el plató, sino también por sus colaboradores. Esta vez los reflectores estuvieron sobre Cristina Pedroche porque fue al programa usando unos pantalones transparentes que desataron las críticas en las redes sociales.

“Nadie me obliga a hacer, ni decir, ni vestir nada. Pero, ¿sabéis qué? Que soy feliz. Soy feliz porque soy libre. Hago con mi vida lo que quiero. Me visto como quiero y como me apetece en cada momento”, esas fueron las palabras de Cristina hace unos años y que, de seguro, siguen vigentes al día de hoy.

Como cada semana, la presentadora estuvo en el escenario de ‘El Hormiguero’ para presentar los inventos patentados que no han visto jamás la luz. Este martes, Cristina mostró unas máquinas se fueron especialmente diseñadas para patear traseros, mismas que fueron probadas por ella, Pablo Motos y Pepe Rodríguez. Pero las máquinas no se llevaron las miradas…

La joven tenía un body blanco con unos pantalones estilo cargo elaborados con organza rosa, de Capriche, que es una de sus marcas preferidas. Las redes sociales se incendiaron y comenzaron a comentar “¿Es año nuevo?”, con relación a la prenda que usó en el programa.

Muchos señalaron que Cristina usaba esos pantalones para “llamar la atención”. Incluso, un internauta indicó que su moda respondía al feminismo: “El feminismo de La Pedroche consiste en enseñar la ropa interior y hacer la pava, ¿esa es tu gran aportación a la mujer?”. Otros aprovecharon el momento para mostrarse a favor de la joven: “Cuerpazo”, comentaron.

Hasta el momento, la presentadora no ha brindado sus declaraciones, pero está demás saber que su opinión es que ella viste como quiere en cualquier ocasión, sea para algunos llamativo o no.