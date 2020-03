Celia Lora denuncia que fue agredida en un hotel del balneario de Mazatlán [VIDEO]

Celia Lora está nuevamente en el ojo de la tormenta tras denunciar que fue agredida en un hotel del balneario mexicano Mazatlán.

En una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, la hija del Alex Lora acusó al personal del hotel de haberla golpeado a ella y su amigo.

Mientras alistaba sus cosas para retirarse del lugar, la exconejita de Playboy explicó que el conflicto empezó cuando la acusaron de querer hacer entrar a su habitación a un amigo sin pagar.

Celia Lora aclaró que ella no tenía problema con pagar, pero el personal del hotel comenzó a agredirlos: “Dicen que no me pegaron. Lo sacaron, a mí también. Me estaban corriendo de este hotel”.

La modelo se mostró indignada y molesta por la actitud que habían tenido con ella y su amigo los trabajadores del hotel.

"Es el peor hotel de la historia, de la vida. Me pegaron a mí, le pegaron a mi amigo ¿por qué? porque es gay. Nada más. No puede ser”, dijo enfada la modelo.

Además expresó su molestia, porque la policía no le brindó su apoyo: “Le hablas a la policía, te dan un número de folio” y volvió a recalcar: "Nunca vengan a Mazatlán. que te pegan los de seguridad, que si eres mujer, no importa”.

No es la primera vez que la hija de Alex Lora está involucrada en este tipo de incidentes, pues en setiembre del año pasado fue arrestada en playa del Carmen.

Celia Lora confiesa que no quiere tener hijos. Foto: Instagram

La modelo fue acusada de alterar el orden público y fue llevada a los separos donde tuvo que pasar algunas horas tras la rejas. En ese momento la exconejita de Playboy explicó como sucedieron las cosas en el programa “Ventaneando”.

“Yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto. Me agarraron los policías y me empezaron a pegar”, explicó Celia Lora.