La actriz Bárbara de Regil señaló durante una entrevista con el programa Ventaneando que también fue víctima de acoso sexual por parte de un conocido productor.

Aunque no quiso dar nombres, la protagonista de la novela Rosario Tijeras, quien a mediados de enero le propuso matrimonio a su novio, espera que el sujeto que la estuvo atormentando por años, pague por su delito.

"Qué triste que te tenga que suceder algo para que seas así hoy. Yo siempre he sido muy directa; en alguna ocasión un productor me tocó la pierna, le agarré la mano y le pregunté: ‘¿todo bien?’, y él se sintió ofendidísimo”, contó Bárbara de Regil.

Asimismo, confesó que ha vivido varios episodios de acoso cuando recién incursionaba en el mundo de la actuación.

“También me llegó a pasar que me había quedado en proyectos, pero cuando me intentaban besar y yo me negaba, ya no era parte de", afirmó la mexicana.

A pesar de su hermetismo por detallar quienes quisieron aprovecharse ella, Bárbara reveló que uno de ellos se encuentra muy enfermo.

“Hay una persona que se trató de pasar conmigo y no siento que sea por eso, pero hoy tiene cáncer”.

Pero eso no fue todo, Bárbara de Regil se animó a relatar que la primera vez que la acosaron tenía tan solo 12 años y, lamentó la terrible situación que viven las mujeres.

“Es muy triste que todas las mujeres, todas, hemos sido acosadas en algún momento de nuestras vidas y entre más jóvenes es peor para nosotras”.

¿Quién es Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil es una conocida actriz mexicana de 32 años. Ella se hizo conocida por su papel protagónico en la novela Rosario Tijeras. No obstante, sus rutinas de ejercicios y dietas constantes le han hecho popular en redes sociales.