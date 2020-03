La actriz peruana Anahí de Cárdenas causó la indignación de sus fans al anunciar que había sido víctima de crueles burlas por su aspecto físico en las redes sociales.

Como se sabe, la artista se encuentra una lucha contra el cáncer que padece desde el año pasado. Ella ya lleva sometiéndose a cuatro quimioterapias; sin embargo, no deja de estar activa en su cuenta de Instagram con relatos de sus recientes experiencias.

En esta ocasión, reveló que estudiantes de una conocida universidad privada compartían imágenes de ella burlándose de cómo luce tras las consecuencias de la enfermedad.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en facebook que esta haciendo “memes” burlándose de mí. Me mandaron los ‘memes’. Los vi. Me hicieron llorar. Si, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un 'meme’ cruel, esta mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído", escribió.

"Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe. Pero el verme ser la protagonista de un ‘meme’, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel”, agregó.

Aseguró que los jóvenes deberían reflexionar. “Siempre hay un lado positivo, y un lado negativo para todo. Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida", se lee en publicación de Instagram.

“Ni si quiera el cáncer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar. Qué queremos, dónde estamos, dónde ponemos nuestra atención, y como lidiamos con las desgracias, propias y ajenas. Nuestra falta de compañerismo, empatía y sentido de comunidad”, continúa.

La actriz se sintió afectada por ser el centro de las burlas, por lo que recomendó que deberían de pensarlo mejor antes de compartir esas imágenes y herir a alguien. “Espero de todo corazón que despierten en algún momento”, finalizó.