La ‘Reina del Totó’, Yahaira Plasencia, llamó la atención de sus fans al revelar una sorpresiva experiencia que vivió durante su fiesta de 15 años.

En conversación con el programa En boca de todos desde Miami, la cantante contó que vivió un incidente debido a que estaba muy concentrada con su peinado y maquillaje para su fiesta antes de ser presentada ante sus invitados.

“No me hagas recordar eso. Fueron dos paltas, dos roches los que pasé. El primero que luego de que me arreglaron, me maquillaron, yo me olvidé que tenía que ponerme mis zapatos, mis tacos. ¿Sabes con qué baje? Con mis sayonaras”, detalló la exenamorada de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia en conversación con En boca de todos. Foto: Captura.

Además, reveló que el bochornoso momento no terminó ahí, sino que su mamá lo hizo más evidente:

“Estábamos apurados todos, que empiezo a bajar las escaleras y no me di cuenta que estaba con mis sandalias. Mi mamá me dijo: Yahaira, tus sandalias. Y yo me vi y me subí”, relató la intérprete de Cobarde.

Yahaira Plasencia revela por qué le faltaba un diente

Yahaira Plasencia contó la anécdota en la que perdió un diente. Foto: Captura.

En la misma entrevista para el bloque Cuéntame tu palta de En boca de todos, Yahaira Plasencia contó la razón por la que le faltaba un diente.

“(Tenía) 6 años, por ahí, mi mamá me estaba llevando al colegio, una pataleta horrible y me caí y me rompí el diente, me lo partí”, puntualizó la diva.

Además afirmó que se sentía incómoda con su dentadura: “Por eso tenía mis dientes horribles, qué feos mis dientes”, agregó la ‘Yaha’, quién recientemente desintegró su orquesta en Perú para internacionalizarse.