Soda Stereo: “En ‘Gracias Totales’ nos mató la emoción”

“Este es un espectáculo que nos emociona y esperamos que los emocione también”, dice Charly Alberti, invitando al show ‘Gracias Totales’, que junto a su compañero Zeta Bosio y varios artistas internacionales ofrecerán esta noche en el estadio Nacional.

Es lunes, de mañana, y la cita con los sobrevivientes de Soda Stereo se da en un hotel de San Isidro. Relajados y sonrientes, Bosio y Alberti saludan con aquella familiaridad de las visitas que uno siempre espera que regresen a tu casa. “No podíamos terminar con esto de la gira sin pasar por el Perú, tenemos una relación muy bonita con ustedes, hubiera sido lindo poder tocar en otras ciudades, pero queríamos tener cierta contención, una cosa más respetuosa para hacer un gran concierto”, explica Alberti.

Ciertamente, la relación del Perú con Soda Stereo data de fines de los ochenta. Las anécdotas en nuestro país son muchas porque giraron no solo en Lima sino en provincias, en tiempos muy difíciles. “Veníamos en pleno toque de queda y también íbamos a las fiestas de toque a toque. Éramos todos chicos”, recuerda Charly de aquellos años (1986-1987) cuando azotaba el terrorismo en el Perú y no podías salir a la calle después de las 10 de la noche a no ser que fuera con tu bandera blanca. “Nosotros tuvimos una adolescencia igual, veníamos de un régimen militar, así que de alguna manera habíamos crecido así”, refiere Alberti. “A todos los países nos pasaba algo parecido y eso no lo podemos olvidar”, subraya Zeta.

PUEDES VER Agua Marina y su homenaje a Soda Stereo en el Alternativo Music Festival [VIDEO]

Han pasado 33 años desde entonces y ahora, el sábado último, Soda Stereo debutó con ‘Gracias Totales’ en Bogotá (Colombia) sin Gustavo Cerati, pero con muchos amigos artistas. “Los debuts son eventos en los que uno se sube al escenario con un montón de preguntas respecto a lo que va a pasar. En este caso, ‘Gracias Totales’ es un show que es muy distinto por cómo está planteado, sobre todo para nosotros ha sido absolutamente diferente, porque cuando estábamos los tres tocando (con Gustavo Cerati), éramos como un templo, sabíamos que subíamos al escenario y no había nada más. Ahora es: ‘está pero no está’, entonces había muchas preguntas por resolver, pero la verdad es que el recibimiento de la gente y como salió todo nos llena de felicidad y de orgullo porque lo logramos”, advierte Zeta.

¿Se colmaron sus expectativas?

Zeta: Sí, todos los procesos son largos. Lo del Circo Du Soleil llevó un par de años y este también. O sea, cuando uno quiere hacer las cosas bien, también hay que aprender a disfrutar del camino y el proceso es parte de esto. Buscamos estar juntos. Nos pareció tocar estas canciones una vez más, nos juntamos en una sala y sentimos que funcionaba. Yo he tocado canciones con Soda y sin Soda y con muy buenos bateristas, pero, sin embargo, cuando toco con Charly, siento que hay algo, que una pieza encaja con la otra.

PUEDES VER Gustavo Santaolalla invitó a todos sus fanáticos peruanos a homenaje a Soda Stereo

¿Cómo es hacer un show de Soda sin Gustavo Cerati? ¿Qué es lo que más extrañan del amigo y compañero ausente?

Charly: Después de tanto tiempo de ensayos, lo sentimos como natural, pero lo importante es ver cómo nace ‘Gracias Totales’, porque se han dicho muchas pavadas, a la gente le encanta hablar pavadas. Nadie sabe nuestra historia mejor que nosotros y la verdad es que esto nace de algo muy sencillo que es nuestra amistad con Zeta y este trabajo que habíamos hecho para el Circo Du Soleil. Cuando estábamos terminando la mezcla del disco ‘Séptimo día’ Zeta me dice “Che, ¿y de esto no va a haber más?”. Y claro, es que para nosotros cada vez que enganchamos no queremos separarnos más, porque crecimos juntos dando vuelta por Perú en busetas (risas) y por todo lado... Fue algo tan sencillo como “¡y che! Comencemos a tocar y démonos el gusto de tocar con Gustavo”, y bueno, nos mató la emoción. Un día viene Diego Sáenz, productor general y amigo, y lo escucha y dice: “ustedes tiene que hacerlo, tienen que compartirlo con la gente”, y allí empezamos con Zeta a fantasear: “hagamos un gira”, y fue un proceso muy largo de resolver cosas ligadas con el respeto y, sobre todo, de cómo resolver la ausencia de Gustavo.

PUEDES VER Mon Laferte llega a Lima con mascarilla por peligro de coronavirus [VIDEO]

Esta noche, los Soda estarán acompañados de grandes vocalistas como Mon Laferte, Adrián Dárgelos, Rubén Albarrán, Richard Coleman y León Larregui, quienes interpretarán sus temas. Será un homenaje a los fans, a ellos mismos, y, por supuesto, a la memoria del amigo: el ya inmortal Gustavo Cerati.