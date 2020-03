Rodrigo González sobre Jefferson Farfán: “No nos enemistamos porque nunca fuimos amigos” [VIDEO]

Rodrigo González, tras su emotiva y aclamada entrada a Magaly TV, la firme, aclaró los rumores acerca de su distanciamiento con Jefferson Farfán. Magaly Medina le recordó a 'Peluchín’ que luego de ir a tomar con el futbolista, se enemistaron.

“Lo que pasa es que no nos enemistamos porque nunca fuimos amigos. A ver, yo te explico, quieren que les cuente cómo fueron las cosas ¿no?, para eso he venido”, mencionó.

Además, el exconductor de Válgame contó cómo conoció al seleccionado peruano y aclaró que pese a que se llevó una buena impresión de él, nunca hubo una amistad entre ellos.

“A mí me dicen vamos al sur que va a estar Farfán, lo conoces ahí y podemos hacer una nota para el lunes. Ya estaba preparado para ir a hacerle la entrevista para el programa, para el contenido. Voy, me lo presentan, me cayó muy bien porque es buena gente, porque no es una mala persona Farfán. Cuando nos presentamos, ya era avanzada la noche”, detalló el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, explicó que luego de ello, el ‘chateaba’ con le futbolista y le mandaba información que le podía servir para su programa. "Hablábamos y chateábamos, de vez en cuando me mandaba información porque tú sabes que a Farfán le gusta tener a las personas escogidas para mandar información. Y dije, yo me dejo pues, tengo ‘pepas’ para mi programa, pero cuando yo empecé a decir las cosas, como siempre lo hacía él me bloqueó. Así fue todo, no hubo nunca ni una amistad, ni una cosa más allá, ni nada.