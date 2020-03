Mau y Ricky revelan que Ricardo Montaner no supera la boda de Evaluna y Camilo

El cantante Ricardo Montaner fue uno de los más afectados por la boda de su hija Evaluna y Camilo Echeverry, pues en el momento de acompañar a su hija al altar, se conmovió hasta las lágrimas y deseó que ese momento dure “para siempre”. A un mes del emotivo evento, Mau y Ricky revelan que su padre aún no asimila la ausencia de su “pequeña” en su hogar.

Los intérpretes Mau y Ricky Montaner, asistieron al programa Un nuevo día, para conversar con Adamari López acerca de su nuevo tema musical “Qué dirías”, aunque fue inevitable para la conductora, abordar el tema del matrimonio la hermana del dúo.

La también actriz, quiso saber cómo se encuentra su padre Ricardo Montaner, ahora que todos sus hijos se encuentran lejos de su hogar. “¿Ya asumió que la nena de la casa se casó o aún está en la etapa de negación?”, consultó la presentadora.

“Yo creo que le está pegando. Lleva tres lunas de miel con mi mamá desde que Evaluna se casó, ella se casó y mis papás dijeron vayámonos para Nueva York, vayámonos para París, vayámonos para tal lado, entonces han estado viajando bastante mis papás para todos lados”, respondió Ricky Montaner. “¿Esto es para no sentir la ausencia de la nena en la casa?”, replicó Adamari López. “Sin duda tiene que ver con eso. Mi mamá me dijo el otro día: ‘Sí le está pegando un poco a tu papá esto’".

“A mí me da cositas pero en realidad ellos están muy felices porque aparte Cami es un tipazo, o sea no hay duda, ellos no tienen ninguna duda de Camilo, ni de la relación ni que Evaluna esté bien y lista para esa nueva etapa, yo creo que les está pegando que después de ‘veintipico’ de años de estar en una casa llena con un ruido impresionante, que si no era yo con la batería, era Ricky con la guitarra o Evaluna bailando, yo creo que les pega ese silencio”, añadió Mau Montaner.