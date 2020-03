El último viernes, Residente, exvocalista de Calle 13, compartió con sus fans a través de YouTube su nueva canción titulada “René”.

El tema llamó la atención de los seguidores de René Pérez por la desgarradora historia que vivió y se atrevió a contar.

Residente Don Omar, Anuel AA, Bad Bunny y Thalía conmovidos por la canción René

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, así anunció en Instagram su nuevo material, que ya cuenta con 39 379 495 visualizaciones en YouTube.

La canción no solo dejó perplejos a los usuarios, sino también a diversos artistas, quienes no dudaron en aplaudir las agallas de René Pérez, quien -a su vez- a fines de diciembre tuvo que ser hospitalizado tras una presentación en México, por atreverse a contar al mundo entero sobre su depresión e intento de suicidio.

Don Omar agradeció de manera privada a Residente por su nueva música: “Este mensaje es para decirte que tu nuevo tema es lo más duro que he escuchado en muchísimos años. René gracias”, dijo.

Por su parte, Anuel AA compartió a través de sus historias de Instagram un mensaje dirigido para el exvocalista de Calle 13.

“Me pusiste a llorar, sabes que tienes mi respeto de por vida. Tú sabes más que eso”, mencionó el intérprete de “China”.

En tanto, Bad Bunny, Karol G, Thalia y Pedro Capó, comentaron el video a través de mensajes y emojis en la publicación de Residente.

Residente presenta a su hijo en el videoclip “René”

Casi al finalizar el video “René”, se pudo ver al hijo de Residente. El artista mostró por primera vez a Milo de cinco años.

El pequeño nació fruto de la relación del intérprete con la modelo y actriz argentina Soledad Fandiño, quien también publicó un fragmento del clip en sus redes con el mensaje: “Siempre familia”.