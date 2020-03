El último lunes, Nesty y Amy G abandonaron el set de Válgame pese a ser anunciados en el programa. En un inicio los conductores pensaron que la decisión de retirarse del programa era por parte de la jefa de prensa de los cantantes; sin embargo, la cantante explicó que tomaron esa decisión por no respetar ciertos acuerdos.

“Ahorita, obviamente estamos más tranquilos con lo que pasó, en el momento fue muy tenso todo. Pero, simplemente lo único que podemos decir es que no se respetó lo que se había quedado. Fue algo interno que ni nosotros, ni los conductores, ni nadie tuvo la culpa, solo que no se coincidió con lo que se había quedado”, explicó Amy G para La República.

Asimismo, Amy G aclaró que la decisión la tomaron en equipo. “Nada más, eso fue, obviamente fue una decisión de todo el equipo, nos fuimos en el corte comercial. No podíamos dejar tampoco a los conductores ahí hablando solos en vivo y pararnos pues ¿no? Tomamos la decisión de retirarnos y eso fue todo”, contó la cantante.

Por otro lado, aseguraron que no discriminan a la hora de presentarse en algún programa.“Nosotros vamos a todos los programas que nos den la oportunidad, solo que no te puedo decir exactamente qué preguntas (pueden responder), es que en realidad son muchas cosas, en realidad simplemente no se respetó el acuerdo y ya, eso fue todo”, insistió la exintegrante de You Salsa.

Además, dijeron que no tienen problema con asistir a algún programa del canal. “No, porque tenemos otros programas a los que vamos a ir de Latina, y además como lo han dicho los mismos conductores, ellos no sintieron que nosotros hayamos faltado el respeto. Llegamos, saludamos a todos y simplemente fue algo interno y obviamente la decisión que tomamos en equipo fue la mejor”, finalizó la cantante.