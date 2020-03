El día que Natalia Jimenez dijo no ser feminista: “Cualquier cosa en extremo es mala" [VIDEO]

La cantante Natalia Jimenez ha causado controversia en las redes sociales luego de que unas polémicas declaraciones que realizó en una entrevista para Detrás de la fama en el 2015 vuelvan a ser virales en Twitter.

La también jurado del reality Operación Triunfo declaró que no se considera feminista, ya que cree que el movimiento es extremo; por ende, malo.

“Yo no me considero feminista porque creo que cualquier cosa en extremo es mala, siempre. Todo lo que acaba en ‘ista’ es malo”, fueron las polémicas palabras de la cantante.

Por ello, en las redes sociales, cientos de internautas comenzaron a atacar a la artista, y hasta pidieron que se retire de su labor como jueza en la competencia.

“Estudien para que no crean que el feminismo es la versión femenina del machismo”, “Ya sabemos que Natalia Jimenez no es considerada artISTA”, "Por si quedaba alguna duda de que Natalia Jiménez era imbécil está su video de que no es feminista porque ‘todos los extremos son malos’”.

“Que alguien le explique a Natalia Jimenez que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”, “Como una figura pública ¿no puede buscar un diccionario antes de hablar?”, “Quizá debería gustarte más cogerte un diccionario y averiguar qué significa ser feminista”, se puede leer en Twitter.

Incluso, la controversial entrevista fue cuestionada por la presentadora de televisión Anabel Alonso, quien se pronunció en su cuenta oficial de Twitter sobre el tema. “Ni lista, ni modista, ni pianista, ni altruista.....”, escribió como descripción luego de compartir el video de Natalia.