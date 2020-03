Maluma responde críticas sobre su look: “Es lo que menos me importa”

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, es uno de los cantantes urbanos con mayor éxito en el mundo. Sin embargo, también hay quienes critican el trabajo y los extravagantes looks que suele utilizar el intérprete de 26 años, quien acaba de incursionar como modelo para la prestigiosa marca Calvin Klein.

Esta vez, el joven artista sorprendió al aparecer en la portada de la revista GQ, donde participó de una reveladora sesión de fotos, donde luce particulares estilos. El intérprete de Felices los cuatro decidió compartir su nuevo proyecto con todos sus seguidores de Instagram.

“La moda siempre ha sido para mí una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa. Soy feliz y esto no me lo quita nadie”, escribió el colombiano como leyenda de la serie de fotografías que publicó en la citada red social.

Maluma famoso cantante colombiano intérprete de "Felices los 4"

De esta forma, Maluma aclaró que no le afectan las críticas a los osados outfits que luce en su día a día y por el contrario, siempre está en búsqueda de lucir diseños que lo representen. En solo un par de horas, la publicación del artista ya acumuló más de medio millón de reacciones y miles de comentarios de sus fieles seguidores, quienes lo felicitan por su estilo único y espontáneo.

Foto captura: Maluma Instagram

“Puro resentido hermano. Mientras mantengas esa barba corta, viste como quieras”, “El que es lindo es lindo y además con tanto talento y paisa y orgullo colombiano, para adelante que estás muy joven y falta mucho. Grande”, “Te critican por ser tú mismo porque pocos se atreven a ser auténticos. Sigue siendo tú”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.