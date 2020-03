Rodrigo González recibió el cariño de sus fieles fanáticas durante su ingreso al set de Magaly TV, la firme. Fueron muchas las personas que llegaron hasta el canal para poder presenciar la entrevista del popular ‘Peluchín’ junto a Magaly Medina. Tanta fue la afluencia de gente que, horas antes del inicio del programa, ya se había formado una larga cola para poder ingresar al lugar.

El exconductor fue presentado al inicio del programa por su colega. Minutos después se le permitió salir del auto en que se encontraba y se sorprendió al ver la multitud que lo esperaba con carteles y mensajes de apoyo.

Fanáticos de 'Peluchín' llegaron al set de Magaly TV, la firme. (Foto: Captura)

La producción de Magaly TV, la firme dispuso de una alfombra roja para adornar el paso de Rodrigo González hacia su encuentro con la controversial periodista. Acompañado de dos guardaespaldas, el influencer sonrió a las cámaras y se dio tiempo para saludar a sus ‘fans’.

“Muchas gracias (...) quiero agradecerles todo el amor porque hay mucha gente que esta haciendo cola desde temprano y no han podido entrar”, dijo el presentador segundos antes de correr hacia los ‘rodriguistas’ que no tuvieron la oportunidad de ingresar al recinto. “Gracias por venir, no había espacio para todos pero los llevo acá conmigo”, expresó.

Magaly Medina acotó desde el set, que su encuentro con Rodrigo González superó todas las expectativas. “Hemos rebasado realmente toda la capacidad que nosotros tenemos para recibir gente”

[Nota en desarrollo]