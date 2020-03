Magaly Medina recibió a Rodrigo González ‘Peluchín’ en su programa Magaly TV: la firme y no tuvo mejor idea que cerrar la edición de gala que interpretando a dúo su ya conocido “duelo de freestyle” con rimas para emoción de sus seguidores.

La periodista Magaly Medina y el exconductor Rodrigo González protagonizaron el encuentro más esperado de la televisión peruana de los últimos años, al punto que incluso una portátil de admiradoras recibieron al popular ‘Peluchín’ a las afueras del set de Magaly TV: la firme.

Luego de tocar diversos temas de la farándula local y ser acompañados por María Pía Copello, Magaly Medina invitó a Rodrigo González a tomar el micrófono y participar en un duelo de freestyle en vivo y en directo. Las rimas proferidas por ambos fueron la cereza del pastel.

Magaly Medina inició el duelo con la siguiente rima: “Amigo querido, ¿Qué has ido de tu vida? Te dije que en la tele la vida es muy sufrida. Qué raro verte tan solito, hasta ahora recuerdo cuando eras un gordito. Me acuerdo en mi programa que a este calichín lo hice bien famoso llamándolo Peluchín”.

Rodrigo González no se quedó atrás, y demostró su habilidad en el freestyle: “Amiga querida, así es como te quiero y no haciendo el ridículo en un noticiero. Te veo más tranquila sin tanta atención, aprovecha antes que vuelva yo a la televisión”. Pero eso sería apenas el inicio.

“Debo reconocer que nos gusta tu facha, a pesar de que en Latina prefieren a la Mamacha. A este programa puedes venir cuando quieras, tranquilo, que aquí no hay madrina traicionera. En la tele se sufre pero también se goza, ¿Qué se siente que te cambien por Janet Barboza?”, asestó la conductora de Magaly TV: la firme.

“La pregunta que te hago no viene con maldad, ¿Te gustaba aquel bodrio de La purita verdad? En aquel otro canal te ganaste fama, te llevaste buen billete sin siquiera hacer programa. Ganabas lo que ganabas solo por ser tú, a pesar de que 'la Foca’ te choteó ne Moscú”, respondió el popular Peluchín.

“Cuando me copian te juro que me enfermo, todos saben de la urraca y nadie conoce al cuervo. Aquí en mi equipo mi gente me reclama que tú hacías tu pauta mirando mi programa. Que pena que ya no sigamos compitiendo, justo ahora que la estamos rompiendo. Tu programa aquí lo veíamos todos juntos y también veíamos que no pasabas de los 7 puntos”, le recordó Magaly Medina a Rodrigo González en ‘idioma’ freestyle.

“Lo tuyo es predecible, ¿O estoy yo muy sensible? Siempre tu gran problema fue creerte imprescindible. Lo que no te has dado cuenta es que este tu programa a mi mejor me asienta. Yo antes de hablar siempre primero escucho, ¡ay, querida amiga! invitaste tu serrucho. Y como a mi me piden que a la tele vuelva, de repente a ti te dan lo que hace Milagros Leiva”, contraatacó el exconductor en el set de Magaly TV: la firme.

“Queremos primicias, no queremos refritos. Mejor quédate en Instagram soltando tus gatitos. Pero si quieres pantalla, de repente das la talla; recuerda que lo último siempre es tirar la toalla. Aprovecha pues tu fama y si la suerte llama, podrías vender terrenos en Panamericana. Sigue buscando chamba y no vale estar triste, no vaya a ser que el público se olvide de que existes”, finalizó Magaly Medina, creyendo haber vencido en el duelo freestyle a Rodrigo González.

Sin embargo, Peluchín cerró la noche con un sublime verso que quedará para la posteridad: “No voy a hacer berrinche, ya me caíste chinche. Tú eres del chisme una imagen icónica, por algo estuviste hasta en Santa Mónica. Debo decir que tu programa ya no esta tan mal, debe ser porque conoces al dueño del canal”.

Magaly TV, La firme: Rodrigo González es recibido por ‘rodriguistas’ en el set de ATV

Rodrigo González recibió el cariño de sus fieles fanáticas durante su ingreso al set de Magaly TV, la firme. Fueron muchas las personas que llegaron hasta el canal para poder presenciar la entrevista del popular ‘Peluchín’ con Magaly Medina. Tanta fue la afluencia de gente que, horas antes del inicio del programa, ya se había formado una larga cola para poder ingresar al lugar.

El exconductor fue presentado al inicio del programa por su colega. Minutos después se le permitió salir del auto en que se encontraba y quedó boquiabierto al ver la multitud que lo esperaba con carteles y mensajes de apoyo.