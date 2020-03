Rodrigo González revela que conoció a Tilsa Lozano cuando “lloraba” por Juan Manuel ‘Loco’ Vargas

Magaly Medina ‘encendió’ el set de su programa con los ácidos comentarios de Rodrigo González. El exconductor de televisión reapareció en la pantalla chica tras su inesperada salida de Latina.

Ambos criticaron a varios personajes de la farándula peruana, entre ellos, Tilsa Lozano y su frustrado romance con el futbolista Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas.

El popular ‘Peluchín’ reveló que conoció a la exmodelo en una fiesta privada donde también estaba la presentadora Magaly Medina, quien en ese entonces era cercana a él.

Rodrigo González en Magaly TV, la firme Foto: captura

Rodrigo González encontró a Tilsa Lozano en un baño, llorando por su idilio amoroso con el futbolista peruano que estaba casado y no quería formalizar su relación con ella. “Me decía ‘estoy que no puedo más, yo estoy súper enamorada, él no lo ha hecho público porque tiene una familia detrás’”, contó.

Magaly Medina al ver que su colega estaba consolando a Tilsa Lozano, le recomendó que se aleje de ella porque era un crítico de la farándula. “No me dijiste con Tilsa, me dijiste una palabra muy fuerte", respondió ‘Peluchín’.

Rodrigo González responde a Tilsa Lozano por demanda

“Yahaira puede ser celulitica, pero tú no. Todos nos olvidamos cómo llegaste a la vida de El Loco, el extra que cobraste en el El Valor de la Verdad porque yo lo sé, no sólo cobraste por el premio porque tuvieron dos ediciones (...) Pero cuando las cosas no te gustan denuncias maltrato. Cómo puedes decir que alguien te difama porque te diga que estás jugando con la salud de tus seguidores”, arremetió Rodrigo González contra Tilsa Lozano.