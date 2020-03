Rodrigo González sobre su situación amorosa: “Si tú quieres reservar algo, sí se puede hacer”

Rodrigo González y Magaly Medina limaron asperezas durante un encuentro televisado a través de ATV, canal donde ambos empezaron como críticos de la farándula peruana.

El exconductor de Latina se alejó de la pantalla chica hace siete meses tras su inesperada salida de Válgame; sin embargo, ha logrado en Instagram convertirse en un referente del entretenimiento.

Durante la entrevista, la popular ‘Urraca’ le preguntó a Rodrigo González si estaba enamorado. Como se recuerda, él anunció a mediado del 2019 que había terminado su relación amorosa con Sean Rico, con quien compartió cinco años juntos.

Rodrigo González mantuvo una relación amorosa con Sean Rico. Foto: Instagram

¿Rodrigo González está enamorado?

El expresentador de Latina se mostró nervioso al responder sobre su situación sentimental. “Hay cosas que en televisión no me gusta decir... Hay algo que me encanta del mundo de las plataformas digitales porque hay gente que te quiere seguir, sabe cómo es tu contenido y sabe cómo es tu manera de ser. Ellos van y te buscan... Sin embargo, en la televisión entran de todas partes, quienes te quieren y no te quieren. Entonces yo mi vida privada la prefiero mantener ahí”, expresó ‘Peluchín’.

Pero, tras la respuesta de Rodrigo González, Magaly Medina dejó entrever que el exconductor de televisión no se encuentra solo en el plano amoroso. “Sí yo sé, no estás solo, yo lo sé pero no puedo decirlo”, expresó la presentadora de ATV, entre risas.

“¡Para que veas Magaly! Se puede hacer el carrusel y no te tienen que dar vuelta. Puedes estar muy expuesto ante el mundo todos los días, pero si tú quieres reservar algo, sí se puede hacer", respondió ‘Peluchín’.

Además, la exfigura de Latina aseguró que ahora es más cuidadoso al presentar a su pareja antes los medios.