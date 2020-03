Laura comete un error garrafal y es expulsada de Maestros de la costura

Maestros de la costura entró a la parte final y Laura no será parte de esta, ya que fue expulsada debido a no poder terminar una chaqueta americana de punto a medida para hombre, que era parte del reto para la eliminatoria.

Fueron Begoña, Borja y Laura quienes se batían en la prueba final para determinar quien se quedaba una semana más en el reality del taller de costura de Televisión Española. Begoña se pudo salvar por los perfectos acabados de su confección, en tanto Laura y Borja tuvieron que luchar hasta el final, cuando el jurado anunció que era Laura quien no continuaría en el ‘talent show’.

La evaluación del jurado de Maestros de la costura

Lorenzo Caprile apuntó a criticar el diseño arriesgado de la joven concursante. “Elegir el neopreno es muy arriesgado porque tienes que conocer muy bien la prenda a la hora de trabajarla”, afirmaba, mientras miraba la chaqueta sin terminar de Laura.

Por su parte, Palomo Spain también catalogó de ‘compleja’ la creación de Laura, señalando las mangas sin terminar, al igual que las costuras o la parte trasera. Laura, entre lágrimas, trataba de defenderse de las críticas de la mejor manera: “me siento orgullosa de que, al menos, haya podido unir las piezas para que se la pueda poner el modelo”.

Al determinarse la salida de Laura, Borja resaltó la fortaleza de su rival en el reality cuando se estaba despidiendo: “eres un ejemplo de superación aquí, quédate con eso”. A su turno, Laura añadió: “soy una persona justa y no vería justo que hoy se fuese otro compañero. Hoy me tengo que ir yo porque no he cumplido con los requisitos de la prueba”.