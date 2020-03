Leticia Calderón y su desatinado comentario sobre los gatos: “Si veo uno en el periférico, lo atropello”

Leticia Calderón, una de las actrices más polémicas de la pantalla chica; además de su rivalidad con su expareja Juan Collado, ahora vuelve a entrar en enemistad, pero con las redes sociales, por su reciente declaración en una entrevista, donde confesó que, si veía a un gato en medio de la pista, lo atropellaba.

La famosa abandonó el set de la telenovela “Imperio de Mentiras” por culpa de un gato que apareció en el jardín donde se realizan las grabaciones.

Calderón reveló que el miedo que tiene a los gatos ha sido un problema con el cual ha tenido que lidiar toda su vida; sin embargo, hasta ahora desconoce la razón de su aversión a los felinos a pesar de que ha tratado el tema con distintos psicólogos.

"Mis hijos saben que si vamos pasando por periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él”, dijo en declaraciones al portal mexicano El Universal.

En las redes sociales ha generado gran indignación sus comentarios, ya que afirman que a pesar de su miedo no es necesario matar a un felino.

“Mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato. He ido a psicólogos y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así”, explicó.

Paul McCatney ya se metió en una caja para hacerle una visita sorpresa a Leticia Calderón... pic.twitter.com/tTqGbw7Djj — Gabriela Vives (@AGabrielaVives) March 3, 2020

Además, añadió “La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarles a las personas a qué le tienen fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos”.

Finalmente, en redes sociales, los internautas crearon un nuevo hashtag #Ladymatagatos, el cual se volvió tendencia. Los usuarios denunciaron intentos de incitar la violencia contra los animales y compartieron publicaciones con imágenes de felinos.

Leticia Calderón es TT no por mala actriz, si no porque odia los gatos.

Uno puede no gustarle los gatos pero nunca debe de incitar la violencia a los animales. pic.twitter.com/jTelppEdY6 — Lucas jos (@FabianticoLL) March 3, 2020

Según la lógica de la #LadyMataGatos, si le tengo miedo a alguien/algo, lo debo matar...?

Ni pvta idea de quien era #LeticiaCalderon hasta que su nombre salió en tendencias, de la peor manera de hacerse notar o llamar la atención. pic.twitter.com/sQ1syCRRis — MexaStar☆🇲🇽 (@StarCC5) March 3, 2020

Si veo a Leticia Calderón la atropello 😂🐱😂 pic.twitter.com/uo818f6DEp — Sebastián Huerta (@sebastianhmx) March 3, 2020

Leticia Calderón se enfrenta a Yadhira Carrillo

En una corta entrevista, la actriz mexicana Yadhira Carrillo afirmó desconocer cuál es el motivo por el que los hijos de su esposo Juan Collado y su expareja Leticia Calderón no lo visitan en la cárcel.

“Aquí adentro tienen teléfonos de tarjeta, tú compras tu tarjeta, las personas que están adentro compran su tarjeta y pueden llamar, Juan siempre les está llamando y le contestan los niños, divinos”, aseguró la protagonista de la telenovela “Amarte es mi pecado”.