Jessica Newton formará mujeres empoderadas

Luego de los eventos protagonizados por algunas de sus reinas, que incluso perdieron la corona por mal comportamiento, Jessica Newton decidió hacer algunos cambios dentro de la organización de belleza.

Según indicó, para acceder al Miss Perú, la edad mínima ya no será de 18 años, sino 20. Pero, además, presentó un nuevo espacio que servirá como semillero de futuras reinas de belleza. Se trata de la plataforma Miss Perú-La Pre.

“Hemos recibido a 105 jovencitas de entre 13 y 19 años a quienes no solo vamos a enseñar a desfilar y a encaminarlas como misses. La belleza, para mí, es la mujer que se siente segura y, en ese sentido, lo más importante será hacer de las adolescentes que están en formación, mujeres fuertes, valientes y decididas, empoderadas que puedan hablar en voz alta, y que sepan lo que está bien y lo que está mal”, señaló Jessica, quien además utilizará este nuevo espacio para tomar acciones frente a la ola de violencia que se vive en contra de la mujer.

“Esta plataforma además busca tratar los problemas de hoy en día que enfrentan las chicas como es el acoso en el transporte público. Veo que la prensa lo denuncia, pero todavía hay mucho por hacer porque la gente aún no reacciona cuando pasan estas cosas. Vamos a prepararlas para afrontar los problemas que no nos hacen ningún favor como sociedad”, mencionó la organizadora de belleza, quien luego tiene en agenda enfrentar el bullying.

Lo que sí advirtió es que ella no se encargará de cuidar el buen comportamiento de las chicas. “Para eso tienen a su papá y a su mamá, yo no seré la ‘chaperona’ de ninguna, no las voy a perseguir para que se porten bien. Nosotros, como certamen, las ayudaremos en la formación, seré como su entrenadora, pero ellas también tienen que ser responsables”.

Por otro lado, Newton respondió a la denuncia de supuestamente haber recibido 2 mil dólares para coronar a una jovencita como Miss Teen Perú. “Entiendo que la madre de una niña se molestó porque su hija no fue coronada, pero yo no corono a nadie por presión ni vendo la corona jamás. En todo caso, esa niña está dentro de La Pre y si su madre hizo una denuncia, debería mantenerla, pero no ha sido así”, dijo.

A su turno, Casandra, hija de Jessica Newton y una de las impulsoras de Miss Perú-La Pre, mencionó que de las 105 chicas, solo 30 serán seleccionadas para, entre ellas, definir a las candidatas para los cuatro certámenes de belleza en los que participarán.

Certámenes. Las finalistas de Miss Perú-La Pre nos representarán en el Miss Teen Eco Internacional, Miss Teen Mundial, Miss Teen Universe, Miss Teen Pageant.