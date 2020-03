Luego de las críticas de Laura Bozzo hacia Irina Baeva, esta respondió de forma contundente. En conversación con la prensa, la actriz de origen ruso le restó importancia a las palabras de la peruana.

“No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos -yo creo- de Televisa. Nunca jamás me ha dicho nada en persona entonces pues yo creo que, como te digo, tomar las críticas de quien vienen", empezó diciendo Irina Baeva.

Además, enfatizó que no escucharía las críticas de alguien a quien nunca le pediría un consejo. Y es que recientemente Laura Bozzo salió a criticar a Irina Baeva por su influencia en las mujeres.

“Tú no eres inspiración para ninguna mujer. A mí me denigras como mujer. Serás hermosa, preciosa, pero a nosotros no nos inspiras", dijo Bozzo luego de que Irina Baeva comunicara la cancelación de una de sus conferencias Arriba Eva.

Irina Baeva realiza estas charlas en donde habla sobre la mujer y la igualdad de género. Estas conferencias, según explicó Irina ante la prensa, no reciben ningún pago, y siempre las realiza de manera gratuita.

“Mi plática aborda un problema social que es importante, que son los prejuicios de género. Muchas veces a nosotras las mujeres se nos etiqueta y se nos cataloga con una facilidad impresionante, y ese es uno de los problemas sociales que yo toco en mi plática”, expresó Baeva.

La actriz también aprovechó para aclarar que sus conferencias no se enfocan en dar explicaciones o contar la historia de su relación con el actor Gabriel Soto. Esto fue desmentido rotundamente por la mujer de 27 años.