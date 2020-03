Harry Styles revela secretos íntimos de Taylor Swift, Zayn Malik y Adele

Harry Styles realizó profundas confesiones en una entrevista en la emisora británica Sirius XM.

El exintegrante One Direction confesó lo que piensa sobre Taylor Swift, Adele, Zayn Malik y su idea del matrimonio.

En el caso de Swift, él destaca cómo su expareja compone inspirándose en experiencias personales. “Creo que es halagador, incluso si la canción no es muy halagadora, aún así inviertes tiempo en eso. Ella es una gran compositora. Así que al menos son buenas canciones.”, manifestó.

Taylor Swift & Harry Styles. Foto: difusión

Cuando mencionaron a Adele, se refirieron a la supuesta colaboración, debido a que fue visto con la cantante de vacaciones. "Eso sucede cuando dos músicos están pasando el rato, o están saliendo, o están grabando juntos”, enfatizó.

Además le preguntaron cuando estaba en One Direction y la salida de Zayn Malik. “No sé si podría decir que es algo que él no debió hacer. Es difícil que yo lo condene, porque no lo sé. Mirándolo ahora, lo último que hubiera querido es que se hubiera quedado allí si (él) no hubiera querido”, indicó.

Adele & Harry Styles. Foto: difusión

Yendo por el lado más personal, el intérprete de Lights señaló cómo es cuando tiene una cita.

“Siempre es como algo de balance, porque quiero salir normalmente pero también quieres protegerlo para que sea normal. Gran parte de eso es que quieres pasar suficiente tiempo juntos para poder comunicarse mutuamente antes de que tengas que lidiar con cosas extra”, añadió, asimismo, afirmó que el matrimonio es un acto que estaría dispuesto a hacer.

Incluso el cantante detalló el momento exacto del robo que sufrió hace unas semanas.

“Es lo que ganas por estar soltero estos días, supongo. Debí tener otros planes. Estaba a cinco minutos de casa. Estoy caminando y veo este grupo de chicos con capuchas puestas y sus caras cubiertas. Apago mi música y los chicos cruzaron la calle. Escucho pisadas tratando de acercarse a mí, así que cruzo la calle de nuevo y ellos cruzaron la calle de nuevo”, señaló. Luego, Styles comentó que el grupo le habló brevemente y lo rodeó.