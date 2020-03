Harry Styles cuenta cómo escapó de asalto en Londres

El cantante británico Harry Styles reveló, por primera vez, detalles de cuando fue asaltado en Londres por un grupo de pandilleros que lo amenazaron con un cuchillo y cómo pudo escapar corriendo y arrojándose delante de dos autos en plena carretera.

Styles quien fue víctima de este atraco el mes pasado en Londres, contó a Howard Stern cómo el grupo de asaltantes se acercó a él preguntándole si quería comprar algo de mariguana. Sin embargo, cuando rechazó la oferta, lo obligaron a entregarles dinero en efectivo en contra de su voluntad. Sin embargo, se negó a darles su teléfono, lo que enfadó a uno de ellos quien se levantó la camisa y le enseño un cuchillo.

No contentos con ello, los facinerosos, le pidieron al intérprete que desbloqueara su teléfono, pero Harry vio entonces su posible vía de escape: "Había un pequeño lago detrás de ellos y pensé en tirarlo para que así ninguno de nosotros pudiera tenerlo, pero preferí no hacerlos enojar. Venían dos coches y vi la oportunidad para huir. Así que corrí hasta la carretera y me puse delante de uno para detenerlo. Obviamente, no me dejaron entrar porque podría ser un loco. Traté de conseguir otro, no me dejaron tampoco. Me di la vuelta y corrí de regreso a la zona donde vivo”, contó.

Tras el asalto perpetrado el 14 de febrero sin que aún se supiera que se trataba del ex One Direction, un portavoz de la policía informó dijo que estaban investigando un robo a punta de cuchillo en Hampstead, un área residencial exclusiva al norte de Londres. Y aún agregó: “Se informó que un hombre de unos 20 años fue abordado por otro hombre y lo amenazó con un cuchillo. La víctima no resultó herida, sin embargo, le quitaron efectivo. No hay arrestos ni investigaciones en curso”