Fernando Colunga Olivares es uno de los más codiciados actores mexicanos, pues cuenta con una larga lista de protagónicos en entrañables novelas como “María la del barrio” y “Pasión y poder”. Además, El famoso intérprete está considerado en la lista de los más atractivos de Latinoamérica.

El actor nació el 3 de marzo de 1966, en la Ciudad de México, para sorpresa de todos sus fans, Fernando Colunga estudió ingeniería civil y tuvo un negocio de ferretería e incluso fue barman. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en seguir el camino de su verdadera pasión: la actuación.

PUEDES VER: Revive los romances más recordados de Fernando Colunga en la pantalla chica

Fue en 1988 que Colunga empezó en la pantalla chica, como doble en la telenovela “Dulce desafío”. Posteriormente, obtuvo un papel estelar en “Más allá del puente” (1993), le siguieron “Marimar” y “Alondra”. Pese al espacio que se hizo en la escena de su país, Fernando Colunga logró fama internacional encarnando a “Luis Fernando de la Vega”, en “María la del barrio” (1995), donde compartió roles con la estrella mexicana, Thalía.

Fernando Colunga en "María Mercedes" (Foto: Difusión)

Fernando Colunga se ha mantenido en el medio artístico y su carrera continúa vigente. Los años pasan sobre e actor pero muchos de sus fanáticos aseguran que su imagen continúa impecable y que hasta su apariencia se tornó más jovial, por lo que se desliza la posibilidad de que el actor que hoy cumple 54 años, se ha sometido a bisturí.

Fernando Colunga en "María la del barrio" (Foto: Difusión)

Al respecto, Fernando Colunga negó que haya visitado el quirófano para mejorar su apariencia y reveló cuál es su secreto para verse radiante con más de medio siglo de vida. “Siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y esto es una constante, cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o cuando haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad”, señaló para TV y Notas.

Fernando Colunga en "Marimar" (Foto: Difusión)

PUEDES VER: Fernando Colunga deja Televisa por atractivo proyecto en Telemundo

El artista azteca aclaró que lo bien que luce se debe a estilo de vida saludable y el cuidado que tiene consigo mismo. "Yo sé que hay gente que te ve y te dice: ‘¡Ah, es que ya se arregló la cara! No, señor, es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, he tenido la precaución (de cuidarme). ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien", agregó.

Fernando Colunga en "Abrázame fuerte" (Foto: Difusión)

La genética de Fernando Colunga es otro de los aspectos que él mismo resalta como causal de su esbelta figura. “Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás, que no he tenido excesos, que no he bebido y que no he fumado, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir ‘soy lindo y bueno’, sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara”, sentencio.

Fernando Colunga en "Porque el amor manda" (Foto: Difusión)

Por otro lado, Fernando Colunga también ha hecho referencia en más de una oportunidad, a su vida sentimental, pues al ser una figura pública, suele estar expuesto a las cámaras de los medios y a las miradas de curiosos admiradores. Sin embargo, el actor tiene muy claro que no comparte detalles sobre sus parejas por respeto hacia la persona y “porque revelar detalles sobre su vida íntima no lo hace más ni menos actor”.