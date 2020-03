Cassandra Sánchez sobre Deyvis Orosco: “Me saqué la lotería, tengo un hombre extraordinario” [VIDEO]

Cassandra Sánchez de Lamadrid no pudo ocultar su alegría cuando le preguntaron sobre su relación con Deyvis Orosco. Ella reveló que se encuentran más felices que nunca y contó que están viviendo una etapa muy bonita en su romance.

“Estamos muy felices, muy contentos. Él está trabajando a mil, acaba de regresar de una gira de Ecuador, se vienen muchos proyectos. Lo que me enamora más de él es que siempre está pensando en lo siguiente que va a conquistar”, indicó la hija de Jessica Newton.

Asimismo, confesó lo detallista que es Deyvis Orosco y reveló que cada día se siente más enamorada de él.

“La verdad es que todos los días me enamora. Tiene un detalle cada día, no tiene que ser algo material, es impulsar a ser mejor persona. Creo que una de las cosas que lo caracteriza a él es que siempre está atento (a ella) sin importar en qué parte del mundo esté. Siempre está atento a las cosas que yo hago, que necesito, siempre conversamos, entonces yo creo que llegó el momento que tenía que llegar y estamos muy felices”, expresó.

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco Foto: Instagram

Al ser consultada sobre los ‘ampays’ en los que se han visto envueltos varios personajes de la farándula, mencionó que lo más importante en una relación es la confianza.

“Bueno, el pilar más importante es la comunicación. Antes que él y yo formalizáramos nuestra relación, éramos muy buenos amigos, conversábamos de todo, y la verdad es que al final del día uno sabe la pareja que tiene y yo me saqué la lotería porque tengo un hombre extraordinario y no podría estar más feliz”, puntualizó Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“Yo no soy una persona celosa, creo que para que una pareja pueda desarrollarse tiene que respetar los espacios. La confianza es otra base para que se pueda desarrollar una buena relación”, agregó.

Finalmente dijo que aun no tienen planeado convivir. “Lo hemos conversado pero no, todavía no estamos viviendo juntos y no tenemos pensado pronto hacer algún tipo de compromiso”, concluyó.