Camila Cabello y Shawn Mendes: la historia de amistad que se convirtió en amor [VIDEO]

Ambos se conocieron en el 2014 durante la gira de la expareja de Camila Cabello, Austin Mahon. En esa época, Shawn Mendes era conocido en la red social Vine por sus populares covers.

Al respecto, el artista comentó que le llamó la atención la energía que irradiaba Camila en sus presentaciones durante ese tour. “Ella, en lugar de descansar tras cantar, estaba siempre activa entre los camerinos”, confesó el cantante.

El 2015 fue en año muy importante para ambos cantantes. Por un lado, Shawn Mendes firmó contrato con su primera casa discográfica y publicó el que sería su primer disco, Handwritten. A su turno, Camila tenía una prometedora carrera con su banda Fith harmony.

En noviembre del mismo año, los artistas se unieron para lanzar su primera colaboración, la canción “I know what you did last summer”. El tema fue un rotundo éxito que obtuvo más de 300 millones de reproducciones en Youtube.

Cabe resaltar que este tema fue escrito en backstage durante el tour 1989 de la estrella pop Taylor Swift, en el que Camila era una de las artistas invitadas; mientras que Shawn era el telonero del concierto.

Luego del tema, surgieron rumores entre los fans sobre un romance; los piropos entre ambos artistas fortalecieron la idea. En una ocasión, el intérprete de “Treat You Better” publicó en su cuenta de Twitter que la admiraba mucho.

“Sin palabras. Me pones la piel de gallina por todas partes ¡Eres increíble!", escribió como post luego de compartir un video de Camila Cabello.

Incluso, en una entrevista para el medio The new paper declaró que Camila tenía “material de novia”. Sin embargo, hizo mucho énfasis en el hecho de que ambos eran mejores amigos.

En el año 2016, Camila estrenó su tema “Bad things” con el rapero Machine Gun Kelly. Al final del año, ella decidió separarse de la banda Fith harmony y empezar su carrera como solista tras estrenar su tema “Havana”.

En el 2018, ambos artistas empezaron a publicar fotos juntos en sus respectivas redes sociales. No obstante, no es hasta el 2019 que ambos artistas no pudieron negar que existía química. Ello, luego de colaborar para el sencillo “Señorita”

En julio del año pasado, los fans captaron a la pareja en diferentes situaciones muy comprometedoras. A la vez, los artistas empezaron a publicar fotos con descripciones muy cariñosas en sus redes sociales.

Al ser consultado por una fan sobre si llevaba mucho tiempo con Camila, Shawn Mendes respondió que están juntos desde junio del año pasado. “No llevamos mucho tiempo quedando. Oficialmente, somos novios desde el 4 de julio”, confesó el artista.

De esta manera quedó confirmada la relación entre ambos. Sus fans esperan constantemente nuevas fotos y publicaciones de la pareja.