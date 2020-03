Andrea Legarreta se quiebra: “Ya no queremos feminicidios” [VIDEO]

Como millones de mujeres, Andrea Legarreta también está cansada y alarmada por la ola de feminicidios que azota a México y a muchos países en todo el mundo.

El 9 de marzo, diversas artistas del país azteca saldrán a las calles para ser parte del paro Un día sin nosotras. Maribel Guardia, Cecilia Suárez, Angélica Aragón, Ariadne Díaz y muchas más personalidades confirmaron su presencia y, por ese día, dejarán sus labores para protestar en contra de la violencia a la mujer.

PUEDES VER: Actrices harán paro por ola de feminicidios en México [VIDEO]

Andrea Legarreta cansada de la ola de feminicidios en México.

A este llamado también se sumará Andrea Legarreta, la recordada maestra ‘Lupita’ de la novela infantil Vivan los niños, quien a través de sus redes sociales envió un potente mensaje sobre los terribles actos que se ven a diario.

La presentadora del programa Hoy usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video donde con voz entrecortada y al borde del llanto condenó los actos atroces que pasan en México.

Andrea Legarreta compartió un video donde mostró su preocupación por la violencia a la mujer.

“Quise grabar este video para compartir mi punto de vista acerca de lo que va a pasar el próximo lunes 9 de marzo de este movimiento en pro de la justicia para las mujeres”, dijo la exactriz en los primeros minutos del clip.

“Me sumo a la causa porque soy mujer, porque soy una mexicana que también quiere que se terminen los feminicidios, quiere que se termine la injusticia por el simple hecho de ser mujer, que se termine la discriminación”, comentó.

PUEDES VER: Joy Huerta arremete contra el gobierno mexicano por el asesinato de la pequeña Fátima

Andrea Legarreta manifestó también su preocupación por los actos de violencia, ya que tiene una hija por quien velar.

“Entonces me sumo a la causa porque además como madre, como hija y como una persona que sale día a día en la TV y que también tiene muchas seguidoras mujeres a las que quiero, agradezco y respeto muchísimo. Creo que también tengo que ser un ejemplo en ese sentido”, mencionó.

Andrea Legarreta y Ariadne Díaz se suman al paro del 9 de marzo.

De manera enérgica, la conductora reveló estar cansada del ensañamiento contra la mujer.

“Las mujeres nos estamos uniendo para decir ‘ya basta’, ya no queremos feminicidios, ya no queremos violencia, ya no queremos mujeres que son violentadas dentro de su propia casa, ya no queremos salir a la calle y estar volteando para todos lados a ver si nos vienen siguiendo, si nos van a hacer algo”, señaló.

Andrea Legarreta reveló que fue víctima de acoso

En el video, Andrea Legarreta reveló haber recibido malos tratos solo por ser mujer.

“He sido foco de burlas, de agresiones, de difamación, de actitudes violentas por el simple hecho de ser mujer. Me han amenazado, han amenazado a mis hijas. No se vale, tenemos que entender que la violencia no se puede normalizar”, contó.