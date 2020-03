La salsera Yahaira Plasencia sorprendió a sus fans al revelar, en el bloque Cuéntame tu palta de En boca de todos, la razón por la que le faltaba un diente.

“(Tenía) 6 años, por ahí, mi mamá me estaba llevando al colegio, una pataleta horrible y me caí y me rompí el diente, me lo partí”, reveló la cantante.

Además, ella misma afirmó que antes no se sentía cómoda con su dentadura. “Por eso tenía mis dientes horribles, qué feos mis dientes”, agregó la autodenominada ‘Patrona’, quién recientemente desintegró su orquesta en Perú para internacionalizarse.

Asimismo, relató que mantuvo su dentadura incompleta por muchos años: “He estado con mis dientes feos como hasta los 17 años”. Y detalló que trataba de ocultarlo: “Yo me reía así (tapándose los dientes con las manos)”, acotó la ‘Yaha’.

Yahaira Plasencia alza la voz a una reportera de América Hoy

Yahaira Plasencia y reportera del programa América Hoy

La salsera Yahaira Plasencia tuvo una inesperada reacción al término de uno de sus conciertos con una reportera del programa conducido por Ethel Pozo, América Hoy.

La cantante volteó hacia la reportera del programa y, alzando la voz, le reclamó: “Ustedes han rajado de mí porque no quería cantar a capela. Cuidadito, ah”, dijo la ‘Reina del totó’.

Estas declaraciones dejaron sorprendida a la reportera de América Hoy. La amiga de Jefferson Farfán se habría confundido de programa.

Por esta razón, posteriormente, Yahaira Plasencia llamó al programa para pedir disculpas en vivo, ya que se dio cuenta que hubo un malentendido. Ethel Pozo aceptó sus disculpas y reafirmó su cariño por la cantante.