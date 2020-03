Yahaira Plasencia deslumbró el pasado 21 de febrero en los Premios Lo Nuestro. La salsera llegó con un encendido vestido oscuro que acaparó la atención de los asistentes y fue considerado uno de los mejores de la gala.

Su paso por la alfombra morada generó cientos de reacciones en las redes sociales. Muchos de ellos elogiando su ‘outfit’ y otros lo criticaron. Sin embargo, esto no fue lo único por lo que la intérprete de “Cobarde” dio que hablar.

Yahaira Plasencia fue tendencia en las redes sociales por su peculiar declaración durante Premios Lo Nuestro.

Una conversación de Yahaira Plasencia con un medio se difundió en Facebook y Twitter. Allí, la salsera realizó unas declaraciones en español e inglés.

“Estoy súper contenta. Tenemos muchos views (visitas en YouTube) en muy poco tiempo así que ‘so happy’ (muy feliz)”, dijo la amiga de Jefferson Farfán.

Esto generó una serie de memes sobre el hilarante ‘spanglish’ dicho frente a cámaras. Rodrigo González expuso lo mencionado por la salsera a través de sus historias de Instagram.

Meme de Yahaira Plasencia en internet.

PUEDES VER Vestidos de Yahaira Plasencia y Leslie Shaw se venden en Gamarra a precios módicos

Yahaira Plasencia feliz por estar en Premios Lo Nuestro

Tras el evento de Univisión, Yahaira Plasencia agradeció a su productor Sergio George por hacer posible su ingreso a la gala de los Premios Lo Nuestro. Según En boca de todos, la salsera estuvo en una zona cercana a los invitados más importantes.

Yahaira Plasencia trabaja de la mano con el productor Sergio George. Foto: La República

No me acompañó, me dijo ‘te han invitado a ti, a mí también, pero yo quiero que brilles esa noche tú. Yo me quedo en el hotel viéndote por televisión’. Tenía una entrada privilegiada por el presidente de Univision”, dijo Yahaira Plasencia en la declaración.