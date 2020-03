Wendy Sulca es una de las artistas peruana más talentosas a nivel internacional. El 2019 fue un año de nuevos lanzamientos para la cantante, y por ello, este 2020 ha continuado con dichos productos musicales.

Hace unas horas, la intérprete de “La tetita” estrenó el videoclip oficial de "Cerveza Cerveza 2.0″, nueva versión del tema que la llevó a la fama en Youtube. Este ‘hit’ está acompañado de artistas internacionales como Miss Bolivia (Argentina) y Maca del Pilar (Chile).

Wendy Sulca estrena nuevo videoclip.

A través de Instagram, la joven peruana estaba promocionando este nuevo producto audiovisual bajo la dirección de Gustavo de la Torre Casal. Pasaje 18, nombre de la casa productora que realizó el videoclip, ha sido reconocido por artistas internacionales como Café Tacvba, Gepe, Esteman y Nito Mestre.

Según dijo Wendy Sulca a través de sus redes sociales, su tema “Cerveza, Cerveza 2.0″ es un mensaje de empoderamiento hacia la mujer para dejar en claro que ellas también pueden divertirse y disfrutar su día a día.

Wendy Sulca revela daño psicológico

En junio pasado, la cantante pasó un difícil momento al sufrir un accidente de tránsito. En su publicación, la cantante indicó que esto fue ocasionado por un efectivo policial. Tras su recuperación, le dejó un tierno mensaje a sus seguidores.

Wendy Sulca

“Debido al accidente que tuve hace 5 meses, he estado mal y no solo me ha afectado físicamente, sino también psicológicamente. Lastimosamente aún no mejoro totalmente, por lo que he puesto en pausa todos mis compromisos y actividades debido al reposo médico que me acaban de mandar por 30 días”, escribió Wendy Sulca.