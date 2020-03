Miguel Hidalgo sobre Rodrigo González: “Es un tipo que hace bien su trabajo”

La expareja de Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo por medio de su cuenta de Facebook, se pronunció sobre la publicación que hizo Rodrigo González a través de su cuenta de Instagram, en la cual lo comparó con un participante al Mr. Universo.

Al parecer, el excompromiso de la popular ‘Tili’ tomó con agrado dicha apreciación y quedó sorprendido, pues no imaginó que el conocido ‘Peluchín’ haga tales comentarios.

Publicación de Miguel Hidalgo Foto: captura

“La verdad que me hizo reír. Yo soy más narizón pero la misma frentaza y mitrasa está. Este señor, Rodrigo González, es alguien a quien no conozco, pero me parece que es un tipo que hace bien su trabajo. Muchas veces se equivocó al expresarse de mi persona pero no le guardo rencor ni mucho menos, es su trabajo y punto. Así funciona la TV y si eres rentable y haces rating basta”, escribió Miguel Hidalgo.

Asimismo, dijo que el post de ‘Peluchín’ le causó mucha gracia pues rió a carcajadas mientras esperaba su vuelo de regreso.

Rodrigo González Foto: Instagram

“En fin... Nunca pensé que diría esto pero estaba sentado en EZEIZA esperando mi vuelo a Lima y me llegó esto a mi celular e hiciste carcajear a toda la mesa Sr. González. Miz patas me dijeron que yo era ese mismo pero cruzado con Frankestein jajaja, reí aún más”, sostuvo.

Por otro lado, Miguel Hidalgo no dudó en darle un consejo al exconductor de Válgame Dios.

“Un consejo Rodrigo, deberías utilizar todo ese talento pero también para resaltar lo bueno de los artistas y las cosas positivas que realizan. Tú sabes que los seres humanos no somos perfectos, al contrario, somos podridos y la TV tiene que empezar a dejar de ser tan podrida y educar más. Eso sería increíble. #PorUnPeruMejor #MiguelHidalgo”, sentenció.