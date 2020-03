La actriz Mónica Hoyos se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para enviar un fuerte mensaje contra Antonio Pavón por unos comentarios que hizo el torero en televisión española.

En su post, la también exconductora de TV criticó duramente al exnovio de Sheyla Rojas por haber vuelto a hablar públicamente sobre si tuvo o no intimidad con ella en alguna ocasión.

“¿Has mantenido relaciones íntimas con Mónica Hoyos?”, le preguntaron al expanelista de espectáculos, quien respondió negativamente, siendo detectado como falso.

Tras enterarse de estas declaraciones, Mónica Hoyos manifestó su indignación asegurando que Antonio Pavón se hizo conocido al exponer la vida privada de varias personas en el Perú.

Mónica Hoyos critica a Antonio Pavón

“Está bien no tener memoria y confundir a la gente de quién es quién, del daño y las mentiras que cuentan, para estar donde están. Este tipo se dio a conocer así y en ese momento el daño que hizo, no es para olvidarlo ahora. Y de paso que sepáis que en Perú no lo quiere nadie”, comunicó Hoyos.

Mónica Hoyos critica a Rodrigo González: “Rajó del canal que le dio de comer por 10 años”

Mónica Hoyos lanzó fuertes críticas contra Rodrigo González por cuestionar a Latina en la televisión española.

“Imagínate que viene a hablar de mí y cuatro personas más buscando 10 minutos de gloria en un programa de edición diaria, es un poco triste, ¿no?”, aseveró.

“Vino a ‘maletear’ porque está en nada, rajó del canal y sus gerentes que le dieron de comer por 10 años. Qué pena que este ‘payasín’ tenga que hablar así de las mujeres para figurar y buscar chamba”, añadió la actriz.