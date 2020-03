Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están felizmente enamorados, aunque atraviesan una complicada situación debido a la distancia que los separa, pues el futbolista milita en el Atlético Zacatepec de la Liga de Ascenso de México. Por ello, la actriz se emocionó al ver un video sorpresa de su esposo en el programa América Hoy.

En la entrevista que ofreció para el magazine, los conductores del programa le mostraron a la protagonista de Dos hermanas un video que le envió Rodrigo Cuba para demostrarle lo mucho que la quiere y extraña.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

“Quiero comenzar este video diciéndote lo mucho que te amo y que te extraño un montón. Estoy con muchas ansias de ver el inicio de la novela (Dos hermanas) para seguir paso a paso este proyecto que has iniciado con mucha ilusión", expresó el esposo de Melissa Paredes en el clip.

“También quería decirte lo buena madre, hija y esposa que eres, y decirte que nos queda poco para estar juntos de nuevo los tres”, añadió el futbolista.

Tras ver las imágenes de Rodrigo Cuba en América Hoy, la actriz se conmovió y estuvo a punto de derramar algunas lágrimas. “Siempre me dice eso, que falta poco”, comentó.

Finalmente, Melissa Paredes le dedicó unas sentidas palabras a su esposo para expresar que espera verlo lo más pronto posible. “Te amo, mi amor. Gracias por siempre estar ahí, por apoyarme tanto. Sé que estamos pasando un momento difícil en cuanto a la distancia, pero te amo con todo mi corazón y como tú dices, ya falta poco”, manifestó, con los ojos humedecidos.

Melissa Paredes defiende a Rodrigo Cuba por comparaciones con futbolistas infieles

La actriz Melissa Paredes aseguró que su esposo Rodrigo Cuba es un buen hombre, cuando le consultaron sobre comparaciones con futbolistas infieles.

“No todas las personas son iguales, no todos quieren trabajar y crecer profesionalmente, algunos tienen otros intereses... En el caso de mi esposo, yo me fijé en un buen hombre y esa es su profesión, sobre los demás futbolistas es algo que no me interesa”, comentó la artista.