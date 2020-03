Madonna alarmó a sus millones de fans tras lastimarse luego de caer de una silla. La cantante se encontraba dando un concierto en Le Grand Rex, París, pero terminó en el suelo, lo cual la obligó a cancelar el siguiente show y el resto de su gira hasta nuevo anuncio.

Recordemos que la celebridad de 61 años aún no se recupera del todo de su lesión de rodilla sufrida el año pasado. Ella era sometida a una rutina de rehabilitación diaria para sanar la herida que le causaba graves dolores.

Como se sabe, la reina del pop se encontraba dando espectáculos con su tour Madame X por todo el mundo. Lamentablemente, su estadía en París, la cual estaba programada para culminar el 11 marzo, terminó muy mal.

Según dio a conocer el diario británico Daily Mail, Madonna se lastimó la rodilla el último jueves cuando se encontraba sobre el escenario. Finalmente, en un comunicado se señaló que la intérprete canceló su siguiente show, programado para el último domingo.

“Un amigo que fue al concierto de Madonna el 27 de febrero me dijo que cuando hacia el final de Vogue no alcanzó la silla y cayó al suelo. Un bailarín tuvo que ayudarla a ponerse de pie, pero rompió a llorar y no pudo parar”, escribió un fan en un tuit, citado por el tabloide inglés.

Según el diario Le Parisien, Madonna sufre un desgarro de ligamento en una rodilla por lo que mostró signos de debilidad durante su concierto del jueves por la noche que terminó entre lágrimas. “Me duele mucho (...) Pero no quiero su piedad. Yo fui quien quiso hacer esta gira y la terminaré cueste lo que cueste”, dijo la cantante a sus fans de acuerdo con el diario.

Madonna revela su estado de salud tras fuerte caída

A través de Instagram, Madonna se pronunció para contar lo que realmente pasó y aprovechó para agradecer la compresión en este momento complicado con respecto a su salud.

“Me caí hace dos noches en el escenario cuando una silla fue literalmente sacada de debajo de mí por error y aterricé en el piso sentada. Estuve en el programa anoche (sábado) pero solo porque odio decepcionar. Sin embargo, hoy (domingo) incluso puedo ver que esta muñeca rota unida con cinta adhesiva y pegamento, necesita permanecer en la cama y descansar durante unos días para que pueda terminar el recorrido con una sonrisa en su rostro y de una sola pieza. ¡Gracias por tu comprensión de París!", escribió.