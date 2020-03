Kiko Rivera e Isa Pantoja se han reconciliado y estar más unidos que nunca. Y es que los hijos de la cantante Isabel Pantoja estuvieron en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ y han demostrado que ambos pondrán de su parte para que el reencuentro y unión dure mucho tiempo.

El cantante asistió este lunes donde Ana Rosa para presentar su nueva producción ‘Tuboescape’. En este nuevo tema, Kiko trabajó con su hermana ‘Chabelita’. Así es que ambos han cantado en directo para las pantallas de Telecinco.

En el plató contó que fue importante para él y su esposa que Isa los acompañara en el fallecimiento de su suegra. “Para mí fue súper importante que mi hermana estuviera conmigo por el fallecimiento de mi suegra. En ese mismo segundo desapareció todo lo demás y, a partir de ahí vida nueva”, contó el DJ.

Los hijos de Isabel Pantoja coincidieron en que muchas de sus discusiones se dieron por Omar Montes, expareja de Isa. “Me llevo muy bien con Omar, es mi amigo, pero tengo que saber diferenciar lo que es la familia de la amistad y la familia tiene que tirar más”, contó Kiko Rivera.

Pero Alessandro Lequio no ha desaprovechado el momento y le ha consultado al DJ sobre las razones por las que no asistió a la presentación de su hermana por su primer lanzamiento musical. Kiko no titubeó y dijo que su agenda de trabajo fue la que se lo impidió.

Isa no ha guardado rencores, pues irá a la presentación del nuevo disco de Kiko. “Si puedo ir a la presentación de tu disco yo voy a ir, aunque haya personas que no me hagan gracias. Yo voy a anteponer a mi familia”, aseguró ‘Chabelita’.

Han sellado esta reconciliación con un abrazo y le han enviado besos a su madre. Además, Kiko ha dejado entrever que podría haber una canción entre los hermanos e Isabel Pantoja, “El hit sería si hiciéramos una canción con nuestra madre”, zanjó.