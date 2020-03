La comediante Katia Palma aseguró que se encuentra contenta tras ser anunciada como conductora de Los reyes del playback donde compartirá la conducción junto a Cristian Rivero.

La humorista brindó una entrevista para Perú 21 en la que reveló los proyectos que tiene para su futuro en la TV y en la pantalla grande. “Tengo proyectos con el canal aparte de Yo Soy, pero aún no los puedo contar”, dijo la exjurado de Yo soy, quién se caracteriza por su peculiar carisma y estilo.

Katia Palma

Además, sorprendió al revelar que le encantaría trabajar con el humorista mexicano Eugenio Derbez, ya que siempre lo ha admirado:

“Me gustaría trabajar con Eugenio Derbez, no importa de extra, me encanta su chamba. Mira adónde ha llegado. Es el humor que me gusta. Es mi referente máximo”, aseguró Katia Palma.

Por otro lado, aseveró que ella desea hacer cine y poder llegar a obtener un papel protagónico: “Me gustaría hacer cine, quizás lograr un protagónico, agregó.

También señaló que ser cómica le ayuda a sobrellevar los retos de la vida: “Siempre. Hago de mi vida un show porque, de lo contrario, me deprimo, reniego en el tráfico. Siempre estoy inventando cosas para pasarla bien”, afirmó Palma.

Asimismo, indicó que quisiera variar la comedia por el drama: “Sí. Tengo varias herramientas para poder salir adelante, pero el humor siempre está. También me gustaría hacer drama, ser una mala, pero nadie me llama”, contó Katia.

Katia Palma baila “Tusa” junto a María Pía Copello

Katia Palma, María Pía Copello y el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, sorprendieron a sus seguidores ya que realizaron un divertido video para Instagram donde se les observa bailando el popular tema de Karol G y Nicki Minaj “Tusa”.