Katia Palma: “De qué te sirve estar como una Barbie, si por dentro no eres la persona que busca el resto”

Por: Patricia Lobato

Katia Palma es uno de los personajes más dinámicos, queridos y, a veces, un poco controversiales, de la farándula local.

Gracias a su gran carisma y ocurrencia se ha sabido ganar un nombre, conquistando al público en televisión con el programa Yo soy y en las tablas. Sobre este último, Katia Palma está de regreso con su unipersonal de Los rollos de Katia, donde habla específicamente de sus “rollos” con su físico y con la vida.

Katia Palma presenta Los rollos de Katia.

De un tiempo acá, la actriz cómica decidió cambiar su estilo de vida y bajar de peso. Ahora, con más confianza, habla sin temor de sus inseguridades para La República.

¿Por qué crees que muchas mujeres no aceptan que se ponen a dieta para bajar de peso y lo justifican por un tema de la salud?

Todo el mundo maquilla un poco lo que no quiere decir. Yo siempre he estado a dieta, desde que me acuerdo hasta el día de hoy.

Sin embargo y a lo largo del camino, me di cuenta que las dietas que funcionan a otros no funcionan para mí. Los cuerpos son diferentes y te lo cuento después de treinta y tantos años de probar un montón de cosas y de aceptarme como soy . ¿Qué opino? Tanto hombre como mujer se quieren ver bien porque cuando llegas a una edad te das cuenta que también es un tema de salud.

De los 15 a los 30 años se quieren ver bien y no les importa si sufren de diabetes, hígado graso o problemas del corazón. La gente siempre quiere verse bien. Después de eso llega una etapa en la que cambias tu estilo de vida.

De qué te sirve estar como una Barbie por fuera -cosa que es lindo- cuando por dentro no eres la persona que busca el resto. El físico siempre ayuda.

Con el paso de los años, Katia Palma se ha aceptado tal y como es.

En redes sociales casi todo el mundo retoca sus fotos para verse perfecta ¿tú también recurres a ello?

Algunas veces sí, para darle color. Es evidente que no lo retoco como debería (risas). Yo soy tal cual. Ahora me quiero y me gusto. Pero aquí entre nos, quiero ser más flaca .

¿Tú has bajado naturalmente con dietas y ejercicios o tienes algunas cirugía?

Soy bien mari*** para esto. Lo he pensado, no te lo voy a negar, pero veo a todos mis amigos que se han hecho, pero de verdad es bien fregada (la manga gástrica), te reducen el estómago. Pregunté a mi doctor y me dijo que no calificaba porque no estaba tan gorda. Y sí, claro lo pude haber hecho, pero sabía que podía perder algo de mi. Prefiero estar a dieta eternamente, aunque a veces se sale de la raya. Cuando quiero desbandarme lo hago sin ningún tipo de remordimiento .

¿Por tu físico te han cerrado las puertas?

No, nunca. En ningún canal, ni en teatro, nadie me ha hecho sentir mal.

Para una serie o novela te pueden hacer cambiar el físico, y eso es lo normal. Creo que tengo suficiente talento para esconder mi físico con esta cabeza dinámica que tengo. La gente nunca me ha dicho nada del físico. Ahora, obviamente, he bajado un montón de kilos y la gente me dice que no era tan gorda.

Katia Palma asegura que el físico no es fundamental para triunfar en la vida.

¿Qué es lo que más valoras en todos estos años que estás trabajando para el rubro del entretenimiento?

Respeto por los demás, el agradecimiento y cariño del público, que la gente siempre tenga comentarios bacanes conmigo. Valoro la chamba que me ha llegado.

¿Es difícil hacer reír?

Sí, es más fácil hacer llorar a la gente. El peruano siempre se ríe de todo, puedes decir una lisura y ya se está riendo.

¿Cómo es Katia Palma fuera de cámaras?

Igual, pero más floja. En el sentido que cuando no tengo nada que hacer paso todo el día en mi casa. Reniego mucho por los demás, porque somos una sociedad que se zurra en el otro y eso me da cólera. No avanzamos como país. Gracias al humor trato de sacar cosas positivas.

Ahora presentas Los rollos de Katia

Es un poco evidente ¿no? (risas) Los rollos se relacionan con lo físico, también son los problemas que uno tiene con uno mismo, trabajo, jefe, novio, papás. Hay un rollo que contar y el mío es sobre mi físico y mi vida.

Dato: Los rollos de Katia arrancan el miércoles 4 de marzo en la Estación de Barranco.

La funciones van todos los miércoles de marzo y abril.