Katia Palma: “El humor me ha servido para la vida”

En el año 2018 se deshizo de sus miedos e inseguridades, se armó de valor y se lanzó al escenario con su primer unipersonal, ‘Los rollos de Katia’. La puesta en escena resultó tan divertida que el año pasado la repuso y ahora vuelve a repetir el plato con una nueva temporada.

Katia Palma presentará su unipersonal todos los miércoles desde este 4 en La Estación de Barranco, en un espacio de ocho funciones. “Estoy súper contenta con la aceptación de mi espectáculo, ha sido una grata sorpresa que el público lo pida. Estoy feliz y encantada de presentarlo y reírme un rato junto con el público. Es un show muy íntimo, cargado de mis vivencias y anécdotas referidas al sobrepeso que tuve en mi niñez y adolescencia. No está dirigido solo a la mujer, es para todo el público en general”, comenta la actriz, quien en la actualidad ha logrado un peso adecuado para su estatura a base de buena alimentación y ejercicios.

“Habría sido mucho más fácil hacerme una operación de banda gástrica porque me encanta comer, pero soy muy miedosa, demasiado, por eso no me hago nada de nada. Prefiero mil veces bajar la ración de comida o privarme de ciertos antojitos antes que pasar por una cirugía”, menciona Katia, quien, además de bromear con su peso, utiliza su unipersonal para compartir un mensaje de autoestima.

“Pero más allá de eso, mi objetivo es entretener al público, y que mi unipersonal sea una especie de desfogue a todas las situaciones de violencia y demás problemas que atraviesa el país. Quiero que vengan a reírse, a pasar un momento chévere y desconectarse de los problemas”, anotó.

Katia asegura que la herramienta de la comedia, la cual domina en escena, ha sido un pilar importante en su vida. “Aunque no lo crean, hay muchas cosas que me cohíben, que me dan ‘roche’ y el humor siempre ha sido mi escudo para enfrentar esas situaciones. El humor me ha servido de muchas maneras para la vida. Si bien siempre he sido graciosa o ‘palomilla’, buscarle la risa a cualquier situación se ha convertido en mi forma de vida. Hasta cuando estoy molesta trato de reírme”, dice.

Asegura que su paso por series clauns como ‘El santo convento’ la ayudaron a explorar aún más en la comedia. “Descubrir el claun reforzó esa ‘chispa’ que tengo desde chica, por eso me encantaría ponerme otra vez la nariz roja. En algún momento espero volver a trabajar con July Naters (fundadora de la Asociación Cultural Pataclaun), que para mí fue mi Ferrando. Me alegra que haya retomado su trabajo con clauns y esté descubriendo nuevos humoristas”.

Pero por ahora, Palma está enfocada en su crecimiento como conductora. Luego del fallido intento de Tunait, su primer espacio como conductora, volverá a tentar la conducción con el retorno de ‘Los reyes del playback’, esta vez acompañada de Cristian Rivero. El programa se estrenará en breve por Latina.

“Estoy emocionada por esta nueva oportunidad que me da el canal. Además seguiré como jurado de ‘Yo soy’ en su retorno en junio. Me encanta ese programa, siento que me ha hecho crecer de manera personal y además me ha dado varios recursos para la conducción”, comenta.

Sobre planes con la actuación, Katia lo tiene claro. “Por mí, le diría sí a todo lo que venga siempre y cuando me sume. Lamentablemente he tenido que rechazar propuestas de teatro porque los horarios del canal no me lo permiten, pero actuar me encanta y hacer cine también”, dice y trae a la memoria una propuesta que recibió de Adolfo Aguilar tiempo atrás.

“Me acuerdo que me ofreció el papel protagónico de una película. Hasta ahora lo estoy esperando, al final ¡esa basura nunca me llamó! Cuando me llamé le voy a decir ¡fuera!, ¡arranca!”, puntualizó.