Becky G, Karol G y Natti Natasha se reúnen y alborotan las redes sociales con potente mensaje

El pasado fin de semana, se realizó el evento de estreno de YHLQMDLG, el más reciente proyecto musical del puertorriqueño Bad Bunny, quien tuvo en su gala a distintos exponentes del género urbano, pero quienes más llamaron la atención en el club LIV de Miami fueron las cantantes Becky G, Karol G y Natti Natasha.

A través de sus redes sociales, las artistas difundieron algunas instantáneas en las que posan juntas, expresando un potente mensaje acerca de la participación de las mujeres en el genero urbano.

La colombiana Karol G, subió una imagen donde ella se encuentra en medio de sus colegas, quienes besan sus mejillas en cada lado. “Aquí hasta las mujeres maleantean #LatinQueens", fue escribió la intérprete de Tusa.

Las más importantes exponentes del género urbano, se lucieron juntas en evento de Bad bunny. Foto: Instagram

Por su parte, Natti Natasha no se quedó atrás y difundió una fotografía para lucirse en el importante encuentro con las exponentes del género donde la mayoría de oportunidades, las acaparan los hombres.

“La unión es más poderosa que todo en el mundo. Las amo" resaltó Becky G en su perfil de Instagram.

Cabe señalar, que Becky G fue blanco de críticas por la letra de su tema Dollar, en julio del año pasado. “Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomando té con la reina Isabel; no pago mi renta con palabras, no valen nada”, dice la frase más repudiada por los cibernautas, quienes la tildaron de materialista y de cosificar a los hombres.

"He visto en mis redes unas personas hablando de ‘Ay Becky, has cambiado tanto’. ¿Por qué estás cantando letras de dinero…y que necesitas dinero de un hombre? “He visto en mis redes unas personas hablando de ‘Ay Becky, has cambiado tanto’. ¿Por qué estás cantando letras de dinero…y que necesitas dinero de un hombre?”, señaló la estadounidense.