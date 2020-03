Como se sabe, el último primero de marzo el controversial cantante Justin Bieber cumplió 26 años de edad; por ello, muchos artistas del medio usaron sus redes sociales para saludar a la estrella.

Uno de ellos es el popular J Balvin, quien a través de su perfil de Instagram publicó dos fotografías con el príncipe del pop, en las que se aprecia a ambos artistas abrazados con outfits muy peculiares.

PUEDES VER Justin Bieber celebra cumpleaños con romántica foto junto con Hailey Baldwin

Captura: Instagram

“Feliz cumpleaños legenda Justin Bieber mucha luz y salud, entre más pequeño te muestres más grande eres. Grande ‘juan’ Bieber”, se lee como descripción del post.

A pesar de que la imagen fue publicada hace un par de horas, ya cuenta con más de 1 millón de me gusta y miles de comentarios, en los que los fans de J Balvin han cuestionado al artista por admirar a Justin Bieber.

“¿Leyenda? Leyenda eres tú”, “¿Leyenda? Nunca se ha ganado el crédito ese niño. No confundas tanta idolatría J balvin”, “Demasiado halago a alguien que poco ha demostrado”, “No me jodas José, este tipo no es una leyenda”, se aprecia en los comentarios.

La amistad de Justin Bieber y J Balvin

J Balvin colaboró, casi de casualidad, en el tema “Sorry” de Justin Bieber; sin embargo, no fue hasta las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles, realizadas en el 2015 cuando ambos cantantes se conocieron.

En esa oportunidad, el intérprete de “Yummy” acompañó a la selección canadiense, mientras que el reguetonero J. Balvin tuvo a su cargo el show de apertura de la ceremonia de inauguración ante 60 mil personas.