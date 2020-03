Jennifer Lopez se confiesa dolida por no ser nominada al Oscar: “Quedé decepcionada”

Jennifer Lopez es una de las artistas más exitosas en todo el mundo. Sin embargo, también atravesó por momentos de frustración durante su carrera. En conversaciones con la presentadora Oprah Winfrey, JLo se sinceró y confesó que cuando no fue considerada en las nominaciones de los Premios Oscar, por su papel en el filme Hustlers, se sintió muy decepcionada.

“Estaba triste, me puse un poco triste porque había muchas expectativas. Recibí tantas buenas críticas, más que nunca en toda mi carrera. Y hubo muchos (titulares) de ‘será nominada al Oscar. Sí pasará. Si no la nominan habría que estar loco’. Entonces, estoy leyendo los artículos y pienso: ‘Ay Dios mío. ¿Pasará?’", narró la cantante de ascendencia puertorriqueña.

A pesar de que las buenas críticas la acompañaron, Jennifer Lopez quedó apartada de la gala del certamen que premia lo mejor del cine. “No pasó y me sentí un poco decepcionada”, lamentó la intérprete de “El anillo”, en el set del programa Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus Tour, en Inglewood, California.

Jennifer Lopez

De esta manera, Jennifer Lopez admitió que fue un golpe muy duro no haber sido nominada a los Premios Oscar, pues como en todo nuevo proyecto que emprende, se esforzó al máximo en interpretar a Ramona en el filme dirigido por Lorene Scafaria.

Jennifer Lopez se confesó con la presentadora Oprah Winfrey. Foto: Entertainment Tonight

Además, la expareja de Marc Anthony sintió que decepcionó a su equipo de trabajo, quienes al igual que ella, también esperaban la nominación en la ceremonia de cine más importante del mundo. "La mayoría de las personas de mi equipo ha estado trabajando conmigo por 20, 25 años y creo que estaban esperanzados también. Quería la nominación y pienso que los decepcioné un poco”, subrayó.

Tras sufrir el duro golpe, Jennifer Lopez tuvo que reflexionar sobre todo lo que logró en su trayectoria a sus 50 años y redefinirse como una artista de talla mundial. “El Super Bowl, una gira completamente vendida, las nominaciones a otros galardones y entonces, no lograr lo que quería con el Oscar. Tuve que reexaminarlo todo”, añadió.