Chris Martin, frontman de Coldplay, es uno de los cantantes que se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo gracias a su sencillez, sus labores sociales y, sobre todo, a su compromiso por el cuidado del planeta.

No obstante, él tampoco fue ajeno a las controversias que las celebridades están expuestas, ya sea por alguna acción o declaración, que más tarde trató de enmendar.

Chris Martin, Coldplay, Gwyneth Paltrow

En el día de su cumpleaños, lunes 2 de marzo, recodamos una de las polémicas más comentadas en las que se vio envuelto Chris Martin.

Durante una entrevista con Rolling Stone, el británico de 43 años confesó que fue homofóbico durante su adolescencia, debido al bullying que sufrió en aquella época.

Todas esas ideas y problemas se desataron cuando estuvo internado en un colegio.

"Creo que fui muy homofóbico porque pensé: ‘si soy gay estoy completamente jodido por la eternidad’. Era un niño descubriendo su sexualidad, entonces decía ‘tal vez soy o tal vez no’. Esas cosas me hacían sentir aterrado”, manifestó el exesposo de la actriz Gwyneth Paltrow.

"Estaba aterrorizado con la idea, estaba en un internado para niños y me decían: 'definitivamente eres gay' de una forma muy agresiva, fue extraño por años para mí", agregó el cantante, quien reveló que durante su adolescencia tenía una forma extraña de caminar y por eso era víctima de bullying.

Las declaraciones del artista generaron todo tipo de comentarios, pues los fanáticos jamás imaginaron que Martin tuviera esos pensamientos.

Chris Martin superó el acoso y su homofobia

Con el paso del tiempo, Chris Martin se dio cuenta de su actitud equivocada y recapacitó. “No sé cómo fue que me dejaron de importar las burlas... Pero cuando empecé a crecer y conocer más sobre el mundo me di cuenta que muchos de mis héroes eran homosexuales, y eso no cambiaba para nada las cosas, fueran lo que fueran eso no importaba”, señaló.