Entre lágrimas, la colombiana Carmen Villalobos denunció un caso de maltrato animal sucedido en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, donde un sujeto golpeó cruelmente a un perro callejero hasta dejarlo ciego. Ante las aterradoras imágenes, la protagonista de Sin senos sí hay paraíso, no pudo contener su indignación y utilizó sus historias de Instagram para hacer oír su voz en defensa de los animales.

“Si bien es cierto que cada vez hay más personas interesadas por el tema animal, también es cierto que hay personas que siguen maltratando a los animales y a uno no le cabe en la cabeza. Si a usted no le gustan los animales, le molestan, de verdad le incomodan, es válido que no le gusten pero por qué hacerles daño, por qué maltratarlos, por qué abandonarlos”, señaló Carmen Billalobos, bastante ofuscada.

Muy desencajada, la intérprete hizo público el terrible maltrato que sufrió el can criollo, que se encuentra al borde de la muerte. “Un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí. Comenzó a pegarle con las piernas y con las manos, cogió un palo y comenzó a pegarle en la cabeza al perro, a tal punto que le sacó los ojos; y no le bastó eso, sino que cogió una pistola de balines y se la estalló en la cabeza al perro”, contó la actriz que dio vida a Catalina Santana.

Carmen Villalobos es una abanderada del cuidado animal y suele usar sus redes sociales para hacer llegar su voz y lucha a la mayor cantidad de personas, y así se sumen a su causa. Sin embargo, casos como el suscitado recientemente, afectan en demasía a la actriz, quien en medio del llanto exigió la pronta identificación del sujeto abusador de animales, para poner la denuncia formal.