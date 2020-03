Carlos Vílchez tras respuesta de Magaly Medina: “Aunque me persigan, no pasará porque he cambiado”

Tras el ‘ampay’ de Jean Deza y Shirley Arica en el programa Magaly TV, la firme, el cómico Carlos Vílchez salió en defensa del futbolista de Alianza Lima.

Para el integrante de El wasap del JB, el joven deportista captado con Shirley Arica tiene derecho a divertirse en fiestas con alcohol, pese a que al día siguiente tenía entrenamiento en la mañana.

“Estoy muy molesto porque ya la 'perseguilona’ que le han hecho hacia el muchacho es muy dura, muy fuerte. Sé que se tiene que cuidar porque es deportista, pero a las finales es un muchacho y quiere salir”, señaló el cómico.

Magaly Medina arremete contra Carlos Vílchez: "Mete su cuchara , donde nadie lo ha llamado". Foto: Composición.

Magaly Medina no toleró el comentario de Carlos Vílchez y le recordó que él también fue protagonista de sonados ‘ampays’. “El actor de El Wasap de JB ha metido su cuchara para defender a Deza. Mejor calladito se hubiera quedado”, inició la conductora de televisión.

“Dice Vílchez que existe persecución contra Jean Deza. Pobrecito. Lo que pasa es que Carlos Vílchez, alguna vez, también era caserito de nuestros ‘ampays’”, arremetió la popular Urraca.

Tras el comentario de la presentadora de ATV, Carlos Vílchez lanzó una indirecta a través de su cuenta de Instagram junto a la imagen de él alentando en el estadio a su equipo favorito Alianza Lima.

Carlos Vílchez lanzó una indirecta a través de su cuenta de Instagram.

“Aunque me persigan y me quieran hacer pecar, no pasará por que he cambiado... ¿Ustedes qué opinan?”, se lee en la publicación del cómico peruano.