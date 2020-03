Fue durante el rodaje de la película Power Rangers que la cantante de “Mayores”, Becky G, y el volante ofensivo de Los Angeles Galaxy Sebastian Lletget se encontraron por primera vez en el 2016.

Al parecer, una amiga en común, Naomi Scott, quien también era parte de la producción de la película, le habría hablado de Sebastian a la cantante. Sin embargo, al principio, la cantante no parecía interesada en el deportista.

Foto: Instagram.

"Así que cuando Naomi me conoció dijo: ‘Chica tú eres genial, tú te mereces estar con un hombre’, yo le dije: ‘No, yo no quiero estar con nadie, yo ya he estado ahí, ya he intentado eso de las relaciones y estoy enfocada en otras cosas ahora, estoy bien’. Y ella dijo: ‘Está bien, yo ya sé con quien te vas a casar’, confesó la cantante para Radio Mega.

Foto: Instagram.

Sin embargo, Naomi Scott siguió insistiendo la artista para que conociera a Sebastian. Así fue que logró que la cantante vea una foto del fubtolista y se enamore perdidamente de él.

"Luego ella estaba hablando con su esposo de Sebbie, y yo dije ‘¿quién es Sebbie?’. Ella me enseñó un video de él y yo traté de disimular lo mucho que me había gustado. Y así fue como pasó, él llegó de la nada, llegó de la nada“. Narró Becky.

La estrella también ha comentado que gran parte del éxito de su relación con Lletget es que él respeta mucho su carrera artística. “Mi relación con Sebastian es algo muy hermoso porque, además de ser mi novio, también es mi mejor amigo”, mencionó la cantante a un medio estadounidense.

Además, ha revelado que su novio se lleva muy bien con su familia. “Para mí mi familia es mi top, ellos son la razón por la que cada mañana trabajo muy duro. Y para él, es lo mismo. Él es muy bueno con sus papás, con sus hermanas”, confesó Becky G.