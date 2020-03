Bad Bunny aclara que no excluye la idea de estar con un hombre

Bad Bunny no calló sobre su sexualidad a un periódico estadounidense. El intérprete de Soy peor dejó en claro sus preferencias al momento de mantener una relación sentimental.

Aunque en la misma publicación de Los Angeles Times resaltan que el cantante puertorriqueño sigue patrones de la gente de su edad.

“Al igual que muchas personas de su generación, él indica que su sexualidad es fluida”, señala el medio de comunicación.

El artista añadió que, por lo pronto, se considera heterosexual. “Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, precisó.

Además, el Conejo malo añadió que actualmente se encuentra saliendo con una chica, cuya identidad prefirió no revelar.

Cabe recalcar que el puertorriqueño mantiene una política determinada sobre los derechos sexuales, que se vieron reflejados en la defensa de Alexa, mujer transgénero que fue asesinada por su opción sexual.

Si bien tiene videos musicales en los que se encuentran mujeres en bikini o con letras como las de I like it con Cardi B y J Balvin, el intérprete también ha escrito canciones sobre la violencia doméstica como en Solo de mí y ha mostrado a parejas de un mismo sexo, personas con discapacidad y mujeres transgénero en sus producciones audiovisuales.

Por ello, Bad Bunny señaló: “Hay personas que escuchan el reggaetón y lo aman y, al mismo tiempo, nunca se han sentido representados en él. En 20 o 30 años nadie se había preocupado por eso, pero yo sí”.

En las redes sociales el intérprete de Callaíta no duda en elogiar a mujeres que prefieren no afeitarse el vello corporal. Además de criticar a un salón de manicura español que les prohibió la entrada.

Inclusive respondió a Don Omar, representativo cantante de reggaetón, por sus comentarios en contra de los homosexuales. “¿Homofobia en este día y edad? Qué vergonzoso, hombre”, twitteó.