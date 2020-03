Angie Jibaja y su misterioso mensaje tras declaraciones de Jean Paul Santa María

Angie Jibaja se pronunció luego de darse a conocer que habría perdido la custodia de sus menores hijos con Jean Paul Santa María, quien se está haciendo cargo de los pequeños al lado de su actual pareja Romina Gachoy. La chica de los tatuajes, a través de su cuenta de Instagram hizo un pedido a sus seguidores.

“Las cosas han tenido que ser así, no sé por qué, no sé por qué razón tienen que ser así. No entiendo por qué este camino es tan largo. Lo único que les pido a ustedes es que no me suelten, no lo hagan, ahora menos que nunca no lo hagan, por favor”, dice la modelo en el video de su publicación.

Hace unos días, el cantante mencionó en una entrevista que sus hijos se han encariñado con su pareja y que llevan una relación muy bonita y bien correspondida. Asimismo, aseguró que sus pequeños “adoran” a la uruguaya.

“Romina tiene un cariño increíble por ellos. Se quieren, se adoran, y ella los engríe más que a mí, pero me encanta y estoy feliz. Ellos (sus hijos) son unos dulces con Romina, le hacen cartitas y regalitos”, reveló Jean Paul Santa María.

Angie Jibaja y sus hijos Foto: Instagram

Tras ello, Angie Jibaja aclaró que sus hijos tienen la capacidad de querer a otras personas por el tipo de educación que han recibido. “Mis hijos pueden querer a otra persona porque son niños de bien, criados por su mamá a quien no han considerado”.