Angie Arizaga desmiente romance con Jota Benz [VIDEOS]

Debido a las especulaciones sobre un romance entre Angie Arizaga y Jota Benz, ambos chicos reality salieron al frente y aseguraron que entre ellos no hay más que una amistad.

Luego de que Gino Pesaressi asegurara que la popular Negrita y el hermano de Gino Assereto tienen una relación hace tiempo, la modelo desmintió a su compañero.

“Está loco (Gino Pesaressi). Somos amigos. Lento pero seguro. Tengo una linda amistad con Jota”, indicó Angie Arizaga ante las cámaras de América Espectáculos.

Por su parte, Jota Benz puso en claro que, por el momento, se encuentra conociendo a la expareja de Nicola Porcella y que si oficializara su relación no tendría problemas en darla a conocer. “Si yo tuviera una relación en este momento yo lo diría. Tiene una imaginación súper desarrollada él (Gino Pesaressi)”, mencionó.

El hermano de Gino Assereto dijo también que no es el tipo de persona que sale con varias a la vez. “Yo sé muy bien lo que quiero y no tengo tiempo para perder con cualquiera, no tienes por qué estar saliendo todas las semanas con alguien nuevo. Si quieres tomarte tu tiempo, conocer a alguien y se avanza”, aseveró.

Finalmente, Jota Benz aseguró que hará público su romance con Angie Arizaga cuando este se concrete. “En su momento si algo llega a pasar yo lo contaría”, expresó.

Angie Arizaga y Jota Benz se divierten juntos por la noche

Jota Benz y Angie Arizaga fueron captados por Magaly TV, la firme en altas horas de la noche entrando al departamento donde ella vive y no salieron hasta el día siguiente.

“Angie Arizaga y Jota Benzaquen siguen jugando al amigo. Somos amigos y nos llamamos a las dos de la mañana, los amigos no se besan en la boca. Están jugando a eso. Pero nosotros los vimos salir juntos, en grupo, con varios de sus amigos del reality Esto es guerra. Pero lo curioso es que se metieron al estacionamiento del edificio donde ella vive y no salieron hasta el día siguiente. Bueno, pudieron estar jugando ajedrez, canasta ...”, comentó la Urraca al presentar las imágenes.