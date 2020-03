Nesty y Amy G abandonaron tras ser anunciados en Válgame para hacer un musical. Al parecer, la jefa de prensa de los cantantes, no estaría de acuerdo de someter a Nesty, quien está siendo vinculado con Amy G a una serie de preguntas por estar actualmente con Mayra Goñi.

Ante ello, Janet Barboza lamentó que los cantantes estén siento mal asesorados. La conductora aseguró que la jefa de prensa los llamó durante el corte comercial y, luego, abandonaron las instalaciones del canal.

“Cuál es el motivo para que dos artistas jovencitos que recién están empezando, que les va bien [se retiren]. Cuando ellos visitan un programa de televisión, ¿qué hacen los conductores? les tenemos que preguntar cosas. Le íbamos a preguntar acerca de Mayra Goñi y por eso se han ido”, mencionó Janet Barboza.

Asimismo, Karla Tarazona mencionó que a Nesty, al hacerse conocido por ser pareja de Goñi, siempre le iban a preguntar sobre su relación con ella.

“Que quede claro que obviamente te pregunta por su ex o actual pareja Mayra Goñi porque así se le hizo conocido a este muchacho, porque Mayra lo presentó como enamorado y se paseaban por los programas de televisión”, explicó Karla Tarazona.

Finalmente, Janet Barboza mencionó que ella considera que los cantantes no son los culpables de lo que sucedió en el set.

“A ver, la culpa para mí no la tiene ni Nesty, ni Amy, son muy jovencitos. Sin embargo, qué clase de personas están manejando a estos artistas que recién empiezan, es tan simple como ir a un set de televisión donde te preguntan por alguien de quien no quieres hablar, tú simplemente dices ‘de ese tema no hablo’”, expresó la popular ‘Rulitos’.