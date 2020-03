Rodrigo González a Yahaira Plasencia tras cantar en Divas: “Desafinaste y punto”

Muchos quedaron encantados con la presencia de Yahaira Plasencia en el reality Divas donde interpretó su nuevo tema “Cobarde”. Sin embargo, otros como Rodrigo González fueron duros críticos con la performance de la salsera, llegando a asegurar que tuvo serias “desafinaciones”.

En sus historias de Instagram, Rodrigo González compartió imágenes de América Espectáculos en las que los hombres de prensa preguntaron a Yahaira Plasencia sobre su abrupta presentación en el reality de baile de Esto es guerra.

“Cantar y bailar a la vez hace tiempo no lo hacía. Igual, agradecerle a toda la producción por confiar en mí, por elegirme como artista y representar a las chicas... No te voy a negar que me sentí nerviosa por la plataforma que se subió, porque el vestuario se movía, una cosa, otra cosa; los zapatos, no tenía un short abajo...”

Ante estas palabras, el popular ‘Peluchín’ no pudo aguantar las ganas de lanzar duros dardos contra Yahaira Plasencia, quien es una de sus ‘caseritas’ en las historias de Instagram que comparte diariamente.

Divas es el reality de baile de Esto es guerra.

“Así la baraja la Yaha luego de meter tremenda desafinada en Esto es guerra... Ya, mi amor, ya. Deja de echarla la culpa al zapato, al short. Desafinaste y punto”.

De hecho, esta no sería la primera vez que Yahaira Plasencia es señalada por desafinar en vivo. Esto también sucedió en noviembre de 2019 cuando la salsera se presentó en El dúo perfecto conducido por Gisela Valcárcel.

En dicha ocasión, las cantantes cubanas Vernis Hernández y Daylin Curbelo criticaron duramente su actuación en vivo del tema “Y le dije no”.

“Ella no saluda a nadie, se cree estrella. Al final, todos le dimos brillo a ella cantando su canción, debería agradecernos. Es una chica sin talento para cantar”, comentó Daylin Curbelo, quien también agregaría: “Lo que he visto es que tuvo un problema y se desafinó, pero eso ya es tema de ella porque ella es así, desafinada. Eso ya no tiene que ver con la producción”.