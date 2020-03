Yaco Eskenazi tras superar alejamiento con Natalie Vértiz: “Ahora ella me llevará a sus viajes”

Luego de que Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz confirmaran ante cámaras que estuvieron alejados durante algún tiempo, el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya salió al frente para contar lo feliz que se encuentra de haber superado la difícil etapa que pasó junto a la modelo.

A través de una reciente entrevista, el ex chico reality dijo que le apena mucho estar alejado de su esposa por largos períodos de tiempo cuando ella sale de viaje, pero comprende que eso es parte del trabajo de la ex Miss Perú.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi han sido considerados como una de las parejas mas queridas en el medio

“Me gustaría tener a mi mujer siempre conmigo, que no se vaya ni a la esquina, pero también soy un hombre inteligente, entiendo que mi esposa tiene una carrera (influencer) y está en ascenso. No diré que me encanta que se vaya, yo extraño a mi esposa, eventualmente no viajará tanto y estará en casa”, manifestó, en conversación con el diario El Popular.

Yaco Eskenazi contó también que, a raíz del distanciamiento que tuvo con Natalie Vértiz, ambos decidieron que viajarían juntos al menos tres veces al año, para no poner en riesgo su matrimonio.

Yaco Eskenazi

“En el matrimonio también se negocia, hemos negociado (con Natalie Vértiz) para que este año me lleve por lo menos a tres de sus viajes. Lo de los viajes lo conversamos, pero eso tampoco es determinante para que una pareja se separe, después de cinco años de casados hay muchos temas que se van cargando y se tienen que descargar”, explicó.

Finalmente, el conductor de TV se mostró agradecido de haber podido dejar atrás la crisis matrirmonial que tuvo con Natalie Vértiz. "Gracias a Dios hoy todo está bien. Pronto nuestras redes también se amistarán y apareceremos juntos”, dijo.

Natalie Vértiz sobre distanciamiento con Yaco Eskenazi

En conversación con Magaly TV, la firme, Natalie Vértiz aseguró que ella y Yaco Eskenazi siempre serán una familia.

“Nunca me ha gustado mostrar el lado negativo, pero como toda pareja, tenemos altos y bajos. Yaco ya salió a aclarar todo lo que estábamos pasando y dentro de todo somos una familia, siempre lo seremos, pase lo que pase. Yo estoy feliz con mi relación y mi familia", comentó la ex Miss Perú.